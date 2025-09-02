Hơn 1.300 người được hỗ trợ y tế khi xem diễu binh

TPO - Trưa 2/9, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tính đến 11h cùng ngày, đã có 1.315 trường hợp người dân tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội gặp sự cố sức khỏe, cần được hỗ trợ y tế. Trong đó, 113 trường hợp nặng đã được chuyển tới các bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Để bảo đảm công tác y tế cho sự kiện A80, ngành y tế đã huy động tổng cộng 211 tổ y tế từ chiều 1/9 đến sáng 2/9. Cụ thể, Sở Y tế Hà Nội tổ chức 88 tổ, y tế quân đội 61 tổ, y tế công an 40 tổ. Các bệnh viện trung ương cũng tham gia với nhiều tổ y tế: Bạch Mai và Việt Đức mỗi bệnh viện 7 tổ, Bệnh viện E có 5 tổ, Bệnh viện Hữu Nghị có 3 tổ.

Lực lượng phục vụ trực tiếp tại các tổ y tế gồm 1.097 nhân viên y tế, cùng với 134 xe cứu thương được bố trí tại các điểm trọng yếu, đảm bảo trang thiết bị và cơ số thuốc cần thiết để xử trí cấp cứu kịp thời.

Lãnh đạo Cục Quản lí Khám chữa bệnh kiểm tra khu vực tiếp đón bệnh nhân.

Theo TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh, các ca sự cố sức khỏe chủ yếu liên quan đến say nắng, mệt mỏi, tụt huyết áp, hạ đường huyết do thời tiết nắng nóng và thời gian chờ đợi kéo dài. Nhờ sự chuẩn bị kĩ lưỡng, công tác cấp cứu được triển khai nhanh chóng, không để xảy ra tình huống đáng tiếc nào trong ngày lễ trọng đại.

Trong ngày Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân đã có mặt trên các tuyến phố từ đêm hôm trước để chờ đón các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Nhiều người không chịu nổi thời tiết oi nóng, thời gian chờ đợi kéo dài đã gặp sự cố sức khỏe và được lực lượng y tế Công an nhân dân (CAND) cùng các tổ y tế cơ động sơ cứu, cấp cứu kịp thời.

Theo thống kê, từ đêm 1/9 đến trưa 2/9, lực lượng Y tế CAND đã tiếp nhận và cấp cứu hơn 300 trường hợp là người dân, cán bộ chiến sĩ và đại biểu tham gia lễ kỉ niệm. Nhiều trường hợp phải thở oxy, truyền dịch, một số ca nặng được chuyển đến bệnh viện tuyến trên.

Tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội, các bác sĩ đã cấp cứu 201 trường hợp, trong đó có 192 người dân và 9 cán bộ chiến sĩ. Riêng lều y tế đặt trên đường Liễu Giai. nơi tập trung đông người dân tiếp nhận 86 trường hợp, chủ yếu bị đau đầu, rối loạn tiêu hóa, tăng huyết áp, hạ đường huyết, hạ canxi, khó thở, ngất xỉu do chờ đợi lâu ngoài trời. Một ca đau thắt ngực được chuyển khẩn cấp tới Bệnh viện Thu Cúc.

Tại khu vực Ga Hà Nội, lều y tế tiếp nhận 75 trường hợp với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, viêm thực quản trào ngược, sốt, tăng huyết áp, khó thở, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… Trong đó có 3 ca nặng phải chuyển Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Các kíp y tế lưu động cũng xử trí 31 trường hợp, chuyển viện 3 ca do động kinh và ngất.

Ở Quảng trường Ba Đình, lều y tế của Bệnh viện 19-8 tiếp nhận 57 người vào cấp cứu, phần lớn là người dân đi xem diễu binh. Nguyên nhân phổ biến là rối loạn tiêu hóa, đau đầu, mệt mỏi, tụt huyết áp. Trong khi đó, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an bố trí hai lều tại Cung Thể thao Quần Ngựa và Công viên Thống Nhất, cấp cứu 12 người dân và 2 chiến sĩ bị say nóng.

Ngoài ra, tổ y tế của Học viện An ninh nhân dân tại khu vực ngã ba Kim Mã – Giang Văn Minh đã sơ cấp cứu cho 20 người dân với các triệu chứng hạ canxi, đau đầu, rối loạn tiền đình, choáng mệt, tăng huyết áp, cùng 3 chiến sĩ trong đội hình diễu binh bị say nắng.

Cục Y tế (Bộ Công an) cho biết, nhờ tinh thần trách nhiệm cao, các y bác sĩ tại các lều y tế và tổ y tế lưu động đã kịp thời sơ cứu, cấp cứu, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc nào trong ngày Đại lễ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thực hiện phân công nhiệm vụ của Bộ Y tế, bệnh viện đã cử 7 tổ y tế (2 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe và xe cứu thương) có trình độ chuyên môn trong xử trí cấp cứu ban đầu, đột quỵ, tim mạch...tham gia phục vụ Lễ kỉ niệm, trong đó có 5 tổ trực tại Quảng trường Ba Đình gồm: Phòng ICU-Bộ Tư lệnh Lăng, khán đài A3, A4, B và B1; 3 xe y tế gồm: 2 xe trực trong Lăng cổng Ông Ích Khiêm, 1 xe trực tại khán đài B và B1.

"Cùng đó, bệnh viện thành lập Hội đồng chuyên môn gồm các thầy thuốc, giáo sư đầu ngành các chuyên khoa: Hồi sức, Cấp cứu, Chống độc, Đột quỵ, Tim mạch, Bệnh nhiệt đới, Thần kinh, Tiêu hoá...., trong đó cử 6 chuyên gia tham gia ý kiến chuyên môn trực cho Ban chỉ đạo"- PGS.TS Đào Xuân Cơ thông tin.

Ngoài ra, ngay tại bệnh viện, PGS Cơ cho hay, bệnh viện đã bố trí 10 giường bệnh chất lượng cao tại các đơn vị: Trung tâm Cấp cứu A9, Viện Tim mạch, Trung tâm Đột quỵ, Trung tâm Chống độc, Trung tâm Hồi sức tích cực sẵn sàng tiếp nhận đại biểu và nhân dân gặp vấn đề về sức khoẻ, kế hoạch cho các tình huống về thảm họa, cháy nổ và ngộ độc có thể xảy ra...

"Chúng tôi đã chuẩn bị thuốc, thiết bị y tế và đầy đủ phương tiện theo quy định phục vụ sự kiện A80. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thường trú, không rời khỏi thành phố Hà Nội, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động của bệnh viện trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm sự kiên lịch sử quan trọng của đất nước (sự kiện A80, Triển lãm thành tựu đất nước...)