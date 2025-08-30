Gần 500 người được hỗ trợ y tế, 40 ca nặng chuyển viện trong ngày Tổng duyệt A80

TPO - Trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước A80 phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, công tác y tế đã được triển khai khẩn trương, đồng bộ với sự tham gia của nhiều lực lượng. Kết quả, 484 trường hợp đã được xử trí, trong đó 40 ca nặng được chuyển viện kịp thời.

Chiều 30/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, các đơn vị tham gia gồm Sở Y tế Hà Nội, Quân y, Y tế Công an và các bệnh viện tuyến Trung ương đã tiếp nhận 484 ca gặp các vấn đề về sức khoẻ. Nhờ phối hợp nhịp nhàng, toàn bộ các ca cấp cứu, khám chữa bệnh đều được xử trí an toàn.

Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận 213 trường hợp, 19 ca nặng chuyển viện. Lực lượng Quân y xử trí 95 ca, trong đó 14 ca phải chuyển viện (1 vào Bệnh viện Quân y 354, 13 vào Bệnh viện Xanh Pôn).

Khối Y tế Công an tiếp nhận 142 ca, gồm 10 cán bộ công an, 130 người dân và 2 người nước ngoài; 4 ca nặng được đưa đến Bệnh viện Tim Hà Nội. Bệnh viện Bạch Mai xử trí 10 ca, trong đó 3 ca nặng chuyển Trung tâm Cấp cứu A9. Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 15 ca, không có trường hợp phải chuyển viện. Bệnh viện E tiếp nhận 9 ca, tất cả đều nhẹ.

Một người dân được chăm sóc y tế kịp thời.

Đáng chú ý, trong số các bệnh nhân có cả chiến sĩ diễu binh, cựu quân nhân và người dân tham gia theo dõi buổi tổng duyệt.

Trước sự kiện, Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tại các điểm trọng yếu. Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế A80 (Trung tâm Cấp cứu 115) trực 24/24 với 12 kênh tiếp nhận khẩn cấp, 15 xe cấp cứu và nhiều tổ y tế thường trực tại Nhà hát Lớn, Tràng Tiền, Lê Duẩn – Nguyễn Thái Học, Quảng trường Ba Đình, khu vực Lăng Bác…

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ, công tác y tế đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ và người dân trong ngày Tổng duyệt A80 – một sự kiện chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng của đất nước.

Lãnh đạo sở y tế Hà Nội bàn các phương án cấp cứu bệnh nhân khi xảy ra sự cố.

Trước đó công tác y tế phục vụ lễ sơ duyệt, tổng duyệt và lễ chính của sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh đã được kiểm tra toàn diện. Ba đoàn kiểm tra của Bộ Y tế, phối hợp Sở Y tế Hà Nội, đã rà soát kỹ lưỡng mọi khâu chuẩn bị. Đây là phần quan trọng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người tham gia sự kiện. Việc kiểm tra này cho thấy sự chu đáo và chuyên nghiệp của ngành y tế. Mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi lễ sơ duyệt thành công.

Tại Trung tâm Chỉ huy đáp ứng y tế A80 của Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, các lãnh đạo đã kiểm tra hệ thống điều hành. TS Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh và TS Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội trực tiếp kiểm tra hệ thống điều hành. Công tác điều hành được thực hiện một cách nhịp nhàng, chính xác. Tất cả đều tập trung cao độ để đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn.

Quân dân y kết hợp chăm sóc sức khoẻ của những người tham gia lễ diễu binh.

Một phòng tiếp nhận thông tin được bố trí với 12 nhân viên trực tổng đài. Hệ thống có khả năng tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp. Điều này giúp xử lý nhanh chóng các tình huống cấp bách. Các điện thoại analog dự phòng cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ này là yếu tố then chốt.

Trung tâm Cấp cứu có sẵn 5 xe cấp cứu luôn túc trực. Thêm 10 xe khác được phân bổ tại các tổ y tế. Tất cả đều sẵn sàng di chuyển khi có sự cố xảy ra.

Trong buổi kiểm tra, một trường hợp bị choáng ngất đã được cấp cứu kịp thời. Tổ y tế tại khu vực Liễu Giai đã nhanh chóng truyền dịch và thở oxy. Nhờ đó, sức khỏe của người dân đã ổn định. Đây là minh chứng cho sự sẵn sàng và hiệu quả của các tổ y tế. Tình huống thực tế này cho thấy vai trò quan trọng của y tế trong sự kiện.

Cấp cứu bệnh nhân bị choáng ngất.

TS Nguyễn Thành, Giám đốc Trung tâm cấp cứu cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm đã thiết lập 1 phòng chỉ huy bao gồm lãnh đạo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, Cục Quân Y, Sở Y tế trực, có 2 line điện thoại hữu tuyến để kết nối thông tin, chỉ huy, trang bị máy tính, bản đồ số tích hợp GPS, màn hình theo dõi diễn biến của cuộc diễu binh, diễu hành hệ thống bộ đảm chỉ huy và một phòng tiếp nhận xử lý thông tin gồm 12 người trực tổng đài, có hệ thống điện thoại analog dự phòng. Tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp.

TS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã khuyến cáo người dân khi tham gia vào sự kiện có quy mô lớn như thế này, đầu tiên là phải có ý thức, ý thức trách nhiệm với chính bản thân mình, sau đó phải có ý thức đối với cộng đồng.

“Chúng tôi khuyến cáo người dân cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để biết được vị trí ứng trực y tế. Đối với những người tuổi cao, có một hoặc nhiều bệnh nền thì lời khuyên là các quý vị nên tìm những vị trí phù hợp để xem diễu binh, diễu hành hoặc ở nhà nghe đài, xem tivi. Bởi vì nếu thời tiết nắng nóng mà chúng ta đi ra ngoài và phải đi từ rất sớm và về rất muộn thì có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Người có bệnh mạn tính phải tuân thủ điều trị, nếu đang phải uống thuốc thì phải đảm bảo uống đủ liều.

Thứ hai là nếu đủ sức khỏe đi ra đường thì phải cố gắng uống đủ nước và phải có thiết bị che nắng, che mưa. Thứ ba là khi cảm thấy có dấu hiệu giảm sút về sức khỏe thì nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ, cố gắng chủ động rời sớm khỏi chỗ đông người và phải chủ động đảm bảo sức khỏe trong mọi tình huống...”, TS Hà Anh Đức nhấn mạnh.