Hà Trúc Linh và các người đẹp Hoa hậu Việt Nam du xuân miền di sản Bắc Ninh

TPO - Ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng âm lịch), Hoa hậu Hà Trúc Linh cùng các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - Hồ Ngọc Phương Linh, Phạm Thùy Dương, Trần Minh Thu và Phạm Giáng My - có chuyến trải nghiệm về miền di sản Bắc Ninh. Hành trình từ sáng sớm đến chiều tà bên bờ sông Đuống mở ra một lát cắt sống động về vùng đất Kinh Bắc, nơi văn hóa truyền thống vẫn bền bỉ chảy trong mạch sống đương đại.

Sáng mưa xuân ở đền Bà Chúa Then

Xuất phát từ Hà Nội trong làn mưa bụi đầu năm, đoàn đến điểm dừng chân đầu tiên là đền Bà Chúa Then (thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh, trước kia là xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), nơi gắn với Lễ hội Mở cửa rừng mang đậm bản sắc văn hóa Tày, Nùng. Ngôi đền thờ Bà Then Tiên Vương Thị Chân Nhân - vị nữ thần núi rừng trong tín ngưỡng bản địa, đồng thời là hiện thân của Chúa Sơn Lâm trong hệ thống thờ Mẫu.

Hoa hậu Hà Trúc Linh và người đẹp Phạm Thùy Dương tại đền Bà Chúa Then.

Không khí trang nghiêm mà vẫn rộn ràng đầu xuân khiến người đẹp Trần Minh Thu xúc động. “Đây là lần đầu tôi được tham gia hoạt động du xuân tại Bắc Ninh - trung tâm xứ Kinh Bắc xưa. Được dâng lễ đầu năm, được nghe kể về lịch sử và văn hóa nơi đây, tôi cảm nhận rõ hơn sự giao thoa tín ngưỡng, sự tiếp nối truyền thống”, cô nói.

Trong không gian cửa rừng Hương Sơn xưa, tín ngưỡng thờ Then - vốn là tín ngưỡng bản địa vùng núi - hiện diện giữa đồng bằng Bắc Bộ như một minh chứng cho dòng chảy giao thoa văn hóa lâu đời.

Ngọt ngào câu hát Hội Lim

Rời đền Bà Chúa Then, đoàn trở về không gian hội xuân rộn rã ở thị trấn Lim. Hội Lim diễn ra hằng năm vào 12-13 tháng Giêng âm lịch, là lễ hội tiêu biểu của vùng Kinh Bắc, nơi dân ca Quan họ Bắc Ninh được thực hành, bảo tồn và lan tỏa.

﻿ ﻿ ﻿﻿﻿﻿ Hoa hậu Hà Trúc Linh dâng hương và tham quan chùa Lim.

Từ thế kỷ XVIII, các làng quanh đồi Lim đã tụ hội, hình thành một lễ hội lớn của tổng Nội Duệ. Ngày nay, Hội Lim được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, còn Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Giữa không gian liền anh - liền chị đối đáp, người đẹp Phạm Giáng My bồi hồi: “Chỉ cách Hà Nội khoảng 50 km mà vẫn có nơi giữ được hơi thở cổ xưa đến vậy. Những câu hát quan họ ngọt ngào vang lên giữa mưa xuân khiến người yêu lịch sử, văn hóa như tôi không khỏi xúc động”.

Quan họ ở Hội Lim không chỉ là diễn xướng nghệ thuật, mà là diễn đàn văn hóa - cộng đồng, nơi tình người, tình làng xã được cất lên thành lời ca.

Màu thời gian trên giấy dó ở làng tranh Đông Hồ

Buổi trưa, đoàn ghé làng Đông Hồ bên bờ sông Đuống - một trong ba dòng tranh dân gian tiêu biểu của Việt Nam với lịch sử hơn 400 năm. Những tấm ván khắc in, màu sắc từ nguyên liệu tự nhiên, giấy dó óng ánh… tạo nên một không gian nghệ thuật dân gian mộc mạc mà sâu sắc.

Các người đẹp Hoa hậu Việt Nam trải nghiệm in tranh tại làng Đông Hồ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh và các người đẹp Hoa hậu Việt Nam thích thú khi tự tay in tranh trên giấy dó. Người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh chia sẻ: “Tôi như chìm đắm vào nơi này. Tận mắt thấy những bức tranh từng học trong sách giáo khoa, cảm nhận mùi giấy, mùi màu… tất cả đều rất thật, rất gần. Bắc Ninh vốn trọng chữ tình và tôi nhất định sẽ trở lại”.

Tranh Đông Hồ phản ánh sinh hoạt làng quê, ước vọng no đủ, hạnh phúc của người nông dân. Hôm nay, những gia đình nghệ nhân vẫn kiên trì giữ nghề, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm để tranh không chỉ hiện diện trong mỗi gia đình Việt mà còn trở thành quà tặng văn hóa cho bạn bè quốc tế.

﻿ ﻿ ﻿

Xế chiều bên sông Đuống: Về với thủy tổ tại lăng Kinh Dương Vương

Khi nắng chiều bắt đầu nghiêng xuống bãi ngô ven sông Đuống, đoàn đến lăng và đền thờ Kinh Dương Vương - di tích lịch sử cấp quốc gia.

Lăng tọa lạc trên gò đất cao, sau lưng tựa núi Tam Sơn, mặt hướng ra sông Đuống. Toàn bộ khu lăng làm bằng đá xanh, mái chồng diêm hai tầng tám mái đao cong, bên trong có bia đá dựng năm Minh Mệnh thứ 21 (1840), khắc bốn chữ “Kinh Dương Vương Lăng”.

Hoa hậu Hà Trúc Linh dâng hương tại lăng Kinh Dương Vương.

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ: “Đặt chân tới đây vào buổi xế tà, tôi bất ngờ trước khung cảnh thơ mộng. Đứng trước lăng Thủy tổ - người lập quốc Xích Quỷ khoảng năm 2879 trước Công nguyên, cha của Lạc Long Quân - tôi cảm nhận rõ hơn hai chữ ‘cội nguồn’”.

Không gian ấy khiến mỗi bước chân như chậm lại. Ở đó, lịch sử không còn là trang sách, mà là hơi thở hiện hữu giữa đất trời.

Hoàng hôn thanh tịnh tại Chùa Dâu: Chạm vào dòng chảy 2.000 năm

Điểm dừng cuối cùng là chùa Dâu (Diên Ứng Tự, Pháp Vân Tự), được xem là ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, khởi dựng từ thế kỷ II sau Công nguyên, dưới thời Sĩ Nhiếp. Đây từng là trung tâm Phật giáo Luy Lâu - trung tâm Phật giáo sớm nhất trên đất Việt.

Dòng người về dâng hương, làm lễ tại chùa Dâu.

Bước qua tam quan, không gian mở ra tĩnh lặng với bố cục “nội công ngoại quốc” đặc trưng chùa Bắc Bộ. Tháp Hòa Phong cao khoảng 17 m đứng giữa sân gạch rộng, rêu phong trầm mặc. Chính điện không chỉ thờ Phật mà còn có tượng Pháp Vân, một trong Tứ Pháp, biểu tượng của tín ngưỡng nông nghiệp Việt.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương xúc động: “Đứng giữa ngôi chùa gần 2 thiên niên kỷ, tôi như chạm vào dòng chảy thời gian. Không chỉ là tham quan, mà là một khoảnh khắc rất sâu, rất tự hào - sự kết nối với cội nguồn”.

Hoàng hôn buông nhẹ trên mái ngói rêu phong. Một ngày du xuân khép lại, nhưng hành trình về miền di sản Bắc Ninh của những người đẹp Hoa hậu Việt Nam mở ra một thông điệp, khi người trẻ chủ động bước về quá khứ, văn hóa truyền thống sẽ không chỉ được bảo tồn, mà còn được tiếp sức để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.