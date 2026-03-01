Ảnh Hieuthuhai ở Thái Lan gây chú ý

TPO - Loạt ảnh Hieuthuhai diện nguyên cây hàng hiệu check-in trên TukTuk và vỉa hè Bangkok (Thái Lan) đang được khán giả chú ý. Khán giả trông chờ màn thể hiện visual, phong cách thời trang của nghệ sĩ Việt duy nhất tham dự chương trình kỷ niệm 130 năm của thương hiệu xa xỉ.

Khán giả chờ Hieuthuhai so kè trai đẹp quốc tế

Ngày 28/2, Hieuthuhai gây chú ý khi tung bộ ảnh check-in trên phương tiện công cộng và tạo dáng ngoài đường phố, vỉa hè Bangkok, Thái Lan. Ngoài những nhận xét, lời khen ngoại hình, khán giả đổ dồn sự chú ý vào hai bộ trang phục của Hieuthuhai.

Ở bộ ảnh check-in ban ngày, quán quân Anh trai say hi mùa 1 chọn phong cách thanh lịch, với những món đồ cơ bản như áo polo, quần ống suông và sneaker đơn giản. Điểm nhấn cho buổi xuất hiện là chiếc túi hiệu họa tiết Monogram đặc trưng. Khán giả cũng nhận ra nam rapper diện nguyên set đồ cùng thương hiệu với chiếc túi đắt đỏ.

Với loạt ảnh phố đêm Bangkok, Hieuthuhai cũng diện nguyên cây đồ hiệu xuống phố. Nam rapper phối cardigan nâu với quần ống rộng, áo khoác hờ trên vai. Điểm nhấn của trang phục tiếp tục là túi đeo chéo Monogram, hoàn thiện tổng thể được khán giả cho là "giống nam chính phim thanh xuân, vườn trường".

Với hai cây đồ hiệu phong cách đối lập, khán giả nhận xét Hieuthuhai là trường hợp hiếm hoi “không phá đồ hiệu”, "như vừa bước ra từ studio chụp ảnh quảng bá đồ hiệu"... Không ít nghệ sĩ Việt bị gắn mác “móc treo đồ hiệu di động", tạo hiệu ứng ngược khi đắp nguyên cây hàng hiệu nhưng thiếu tính mix-match.

Hình ảnh Hieuthuhai diện nguyên cây hàng hiệu xuống phố tại Thái Lan được nhiều khán giả quan tâm.

Bộ ảnh đang được khán giả bàn tán của Hieuthuhai được chụp trong chuyến đi sang Thái Lan dự chương trình kỷ niệm 130 năm họa tiết Monogram của Louis Vuitton. Hieuthuhai là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được thương hiệu xa xỉ thế giới mời dự sự kiện ở đất nước chùa Vàng.

Sự kiện dự kiến quy tụ dàn sao hạng A ở Thái Lan cùng nhiều đại sứ thương hiệu của Louis Vuitton trong khu vực và quốc tế. Ở phân khúc xa xỉ, nơi mỗi lần xuất hiện đều gắn với vị thế và quyền lực hình ảnh, Hieuthuhai nhận được nhiều sự quan tâm. Khán giả chờ đợi màn thể hiện của nam rapper trong cuộc đua đọ visual, phong cách thời trang giữa dàn sao quốc tế.

Sau thời gian hoạt động, Hieuthuhai vượt ranh giới rapper thuần túy, định vị thành công hình ảnh nghệ sĩ giải trí. Nam nghệ sĩ đắt show quảng cáo, được nhiều thương hiệu chọn mặt gửi vàng cho vị trí đại diện hình ảnh.

Năm 2025, Hieuthuhai lần đầu được thuơng hiệu thời trang xa xỉ trao cơ hội xuất hiện ở Paris Fashion Week. Đây cũng là cách nhãn hàng đo lường sức hút truyền thông, độ thảo luận của khán giả trong nước khi đưa KOL ra quốc tế.

Tại Paris Fashion Week 2025, Hieuthuhai thành công thu hút khán giả, truyền thông với hình ảnh “trai đẹp Việt Nam” ngồi hàng ghế đầu, dự show cùng dàn rapper, nghệ sĩ toàn sao hạng A quốc tế như Gong Yoo, BTS, trung vệ Pháp Jules Koundé hay "trai đẹp đình đám châu Á" Jackson Wang (GOT7).

Khoảnh khắc Hieuthuhai chung khung hình với J-Hope (nhóm BTS) nhanh chóng gây bàn tán. Nhiều khán giả đánh giá nam rapper Việt Nam không hề thua kém về ngoại hình và thần thái. Thậm chí, mạng xã hội xuất hiện những cuộc tranh luận chia phe, chấm điểm màn so visual giữa hai ngôi sao Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong chuyến đi Paris, Hieuthuhai cũng đăng tải nhiều bộ ảnh street-style được đánh giá cao nhờ chiều cao nổi bật, lựa chọn bố cục và địa điểm check-in phù hợp tinh thần kinh đô thời trang. Chính hiệu ứng viral đó khiến công chúng đặt nhiều kỳ vọng vào lần xuất hiện tại Bangkok của "nghệ sĩ Việt Nam duy nhất" được mời dự chương trình kỷ niệm 130 năm của thương hiệu xa xỉ.

Khán giả chờ Hieuthuhai so kè dàn nghệ sĩ quốc tế ở chương trình đánh dấu 130 năm phát triển của thương hiệu xa xỉ toàn cầu.

Có gì ở tiệc “130 năm có một”?

Để kỷ niệm 130 năm họa tiết Monogram ra đời năm 1896, Louis Vuitton triển khai chuỗi hoạt động toàn cầu, trong đó Bangkok là điểm dừng mang tính chiến lược tại Đông Nam Á. Theo CNTravel, sự kiện tại Thái Lan được tổ chức dưới hình thức pop-up mang tên LV Hotel Bangkok, đặt trong dinh thự trăm tuổi Baan Trok Tua Ngork (quận Pom Prap Sattru Phai).

LV Hotel Bangkok được bố trí trên bốn tầng, phân chia theo từng nhóm nội dung thay vì trưng bày tập trung một mặt bằng.

Tầng đầu tiên là khu vực đón tiếp và giới thiệu tổng quan, thiết kế theo mô hình khách sạn, có nhân sự hướng dẫn khách tham quan. Các chi tiết nội thất sử dụng nhiều yếu tố gợi nhắc đến lịch sử du hành của thương hiệu như rương, vali và bề mặt gỗ.

Hai tầng tiếp theo tập trung vào hành trình phát triển của Monogram. Năm mẫu túi Keepall, Speedy, Alma, Neverfull và Noé làm nên thương hiệu và là niềm tự hào của LV được bố trí thành các phòng trưng bày riêng. Sản phẩm từ nhiều giai đoạn, cùng tư liệu lưu trữ, được sắp xếp song song để minh họa quá trình thay đổi về chất liệu, kích thước và cách ứng dụng họa tiết.

Tầng trên cùng mở rộng không gian trải nghiệm với cách bài trí theo hành lang và các khu vực trưng bày nối tiếp. Chủ đề xuyên suốt vẫn là mối liên hệ giữa Louis Vuitton và du lịch, yếu tố gắn với lịch sử hình thành thương hiệu.

Đêm khai mạc ghi nhận sự xuất hiện của nhiều gương mặt giải trí Thái Lan như Pat Chayanit, BamBam, Fourth Nattawat, Junei Plearnpichaya, Emi Thasorn, Urassaya Sperbund và Violette Wautier. Phiên bản Bangkok tiếp nối các điểm dừng trước đó tại Thượng Hải, New York và Seoul trong chuỗi kỷ niệm toàn cầu của thương hiệu.

Trước đó, đầu năm 2024, Louis Vuitton đã ra mắt LV The Place Bangkok tại khu mua sắm Ratchaprasong, tổ hợp gồm cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê và không gian triển lãm. Việc tiếp tục tổ chức pop-up quy mô bốn tầng trong dinh thự trăm tuổi cho thấy mức độ đầu tư đáng kể của thương hiệu tại thị trường Thái Lan, trong bối cảnh Bangkok nổi lên như một trung tâm tiêu dùng xa xỉ của khu vực.