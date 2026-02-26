Bộ phim Việt toàn diễn viên vô danh, đạo diễn nói gì?

TPO - "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" ra rạp sau mùa phim Tết với dàn diễn viên phần lớn là gương mặt mới, khai thác câu chuyện trưởng thành và cấu trúc âm nhạc gồm 14 ca khúc. Tại buổi ra mắt tối 25/2 ở TPHCM, đạo diễn Chung Chí Công cùng ê-kíp chia sẻ về quá trình thực hiện dự án và lý do chọn dàn diễn viên "vô danh".

Tối 25/2 tại TPHCM, ê-kíp Cảm ơn người đã thức cùng tôi tổ chức buổi ra mắt. Đây là phim Việt thứ hai gia nhập đường đua điện ảnh sau Tết Bính Ngọ. Tác phẩm của đạo diễn Chung Chí Công có sự tham gia của Trần Doãn Hoàng (nam chính), Võ Phan Kim Khánh (vai Hoài), Nguyễn Hùng (vai Duy Khang), Chi Phạm, Phương Nam, Choco Trúc Phương, Anh Nguyễn, Tào Nhân, Thiếu Lan, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, bé Tú Anh và bé Candy Khánh Đan.

Phần lớn là những gương mặt lần đầu đảm nhận vai chính hoặc vai quan trọng trong một dự án điện ảnh thương mại. Một số từng hoạt động ở sân khấu, âm nhạc, phim ngắn hoặc môi trường nghệ thuật độc lập nhưng chưa có độ phủ rộng.

Đối mặt câu hỏi dàn cast toàn diễn viên "vô danh", không có tên tuổi ngôi sao ngoài Nguyễn Hùng (Mưa đỏ), đạo diễn Chung Chí Công cho biết tiêu chí đầu tiên là sự phù hợp với vai diễn thay vì danh tiếng. Anh nói thêm đây là lựa chọn có tính toán.

Trước khi thực hiện dự án, Chung Chí Công và nhà sản xuất Thu Thủy có khoảng 7 năm làm quảng cáo. Theo chia sẻ của đạo diễn, quãng thời gian này nhằm tích lũy đủ nguồn lực tài chính để có thể làm phim trong trạng thái chủ động, không bị áp lực doanh thu chi phối.

Khi bắt tay vào dự án, vợ anh đặt câu hỏi làm phim vì đam mê hay doanh thu. Sau nhiều lần cân nhắc, Chung Chí Công quyết định không đặt nặng doanh thu, tự chủ tài chính. Anh nói ê-kíp kiên định với tiêu chí casting, kể cả khi thiếu “bảo chứng phòng vé”.

Đạo diễn Chung Chí Công, ca sĩ Nguyễn Hùng (ảnh trên, từ trái sang) và hai diễn viên chính của phim.

Về vai nữ chính Hoài, đạo diễn cho rằng đây là nhân vật theo đuổi nghệ thuật bằng bản năng và đam mê nhưng thường không phải lựa chọn hàng đầu trong các buổi thử vai. Anh chủ đích tìm một gương mặt mới. Ở vòng casting cuối, Võ Phan Kim Khánh được chọn vì tạo được cảm giác chân thật. Theo đạo diễn, nếu giao vai này cho diễn viên quá quen thuộc, khán giả có thể bị chi phối bởi hình ảnh sẵn có.

Nam chính Trần Doãn Hoàng cũng là gương mặt chưa có nhiều dấu ấn điện ảnh. Tại sự kiện, anh chia sẻ việc tham gia phim là cơ hội lớn nhưng cũng đi kèm áp lực, bởi vai diễn đòi hỏi thể hiện hành trình trưởng thành với nhiều biến chuyển tâm lý.

Hai nhân vật trung tâm được xây dựng từ chính trải nghiệm trưởng thành của anh. Phim xoay quanh những người trẻ phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình và cả hệ quả của chúng. Đạo diễn nói có những quyết định trong quá khứ mà đến hiện tại vẫn khó lý giải, nhưng chính những lựa chọn đó tạo nên con người hôm nay.

“Các nhân vật rất trẻ nhưng phải gánh trách nhiệm cho cuộc đời mình và cả người khác. Ở đó có những điều vừa rất đúng vừa rất sai”, đạo diễn nói khi lý giải tinh thần phim.

Một điểm nổi bật của phim là phần âm nhạc với 14 ca khúc. Giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu đảm nhiệm sản xuất, trong đó sáng tác 7 bài.

Ca khúc chủ đề Cảm ơn người đã thức cùng tôi do Phùng Khánh Linh thể hiện. Ngoài ra, ca sĩ - diễn viên Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện ca khúc Ở trong khu rừng, được sử dụng trong một phân đoạn thể hiện nội tâm nhân vật Duy Khang. Nguyễn Hùng trình diễn trực tiếp ca khúc tại buổi ra mắt phim.

Trả lời câu hỏi về áp lực tạo hiệu ứng lan truyền sau một số ca khúc được khán giả chú ý, Nguyễn Hùng cho rằng việc viral không nằm trong khả năng kiểm soát của người sáng tác. Điều anh quan tâm là ca khúc có đáp ứng được yêu cầu của bộ phim hay không.

Phạm Hải Âu cũng nhận định phim âm nhạc là thể loại khó, đòi hỏi đầu tư nghiêm túc từ khâu sản xuất đến thu âm. Theo anh, thị hiếu âm nhạc của khán giả hiện nay đã đa dạng và cởi mở hơn, tạo điều kiện cho các thử nghiệm.