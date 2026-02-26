Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chung Lệ Đề trở lại Việt Nam

Tú Oanh

TPO - Biểu tượng gợi cảm gốc Việt Chung Lệ Đề chia sẻ khoảnh khắc cùng chồng trẻ và ba con gái tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên đảo Phú Quốc.

Ngày 25/2, Ifeng đưa tin Chung Lệ Đề gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân khoảnh khắc đi nghỉ Tết cùng gia đình.

Trong video “biến hình” đăng ngày 24/2, biểu tượng gợi cảm Hong Kong nắm tay chồng, diễn viên Trương Luân Thạc, và các con gái check-in ở sân bay. Sau cái xoay người, gia đình năm người đổi địa điểm sang bãi biển và đã thay trang phục khác.

Bối cảnh trong video tiết lộ gia đình Chung Lệ Đề chọn đảo Phú Quốc làm nơi nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

c11.jpg
c1.jpg
Chung Lệ Đề cùng gia đình nghỉ Tết ở Phú Quốc.

Bên cạnh những lời chúc mừng năm mới, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho ngoại hình đồng đều của 5 thành viên.

Dù đã bước sang tuổi 56, Chung Lệ Đề vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung thách thức thời gian, xứng danh “biểu tượng gợi cảm” châu Á một thời. Trương Luân Thạc lộ thân hình rắn rỏi, cơ bắp khi mặc áo ba lỗ đen kết hợp quần thụng đồng màu.

Ba con gái Yasmine Ross (có với chồng đầu Glen Ross), Tư Tiệp và Khải Lâm (có với chồng hai, nhạc sĩ Đài Loan Nghiêm Chấn Tường) đều thừa hưởng được nét đẹp từ mẹ, từ gương mặt đến vóc dáng.

Chung Lệ Đề được sinh ra và lớn lên ở Canada, nhưng cha cô là người Việt gốc Hoa, mẹ cũng là người Việt.

Dù không sống ở Việt Nam, nữ diễn viên 7X chưa từng quên gốc gác. Cô thường cùng mẹ nấu món ăn quê hương. Cuối năm 2025, ngôi sao Thiên long bát bộ chia sẻ video diện áo dài, giới thiệu món phở do mẹ cô nấu.

Chung Lệ Đề không phải ngôi sao Hong Kong duy nhất chọn Phú Quốc làm điểm đến trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Theo TVB, trong nhiều ngày qua, Diêu Lạc Di liên tục chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ về kỳ nghỉ trên trang cá nhân.

d11.jpg
d1.jpg
Gia đình Diêu Lạc Di cũng chọn Phú Quốc làm điểm đến dịp Tết Nguyên đán.

Trong một bài đăng, cô viết: “Ngắm hoàng hôn trên đảo Phú Quốc, vừa dùng bữa tối cùng những người thân yêu, thực sự là khoảnh khắc rất đẹp và yên bình”.

Bức ảnh đính kèm có thể thấy Diêu Lạc Di xuất hiện với mái tóc hồng, mặc áo trễ vai màu hồng phối cùng váy dài trắng, được chồng ôm đầy ngọt ngào, toát lên vẻ trẻ trung, nữ tính.

Ở bức ảnh khác, cô thay sang bộ đồ bơi cổ yếm màu đen, khoe xương quai xanh quyến rũ cùng làn da trắng mịn. Con gái 10 tuổi của Diêu Lạc Di cũng xuất hiện với cha mẹ trong nhiều khung hình. Cô bé được khen thừa hưởng vẻ đẹp từ người mẹ nổi tiếng.

Diêu Lạc Di, năm nay 52 tuổi, từng là thành viên của nhóm Điện Ba Thiếu Nữ thuộc TVB. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình kinh điển như Nữ cảnh sát, Cỗ máy thời gian, Sưu thần truyền…

Cô cùng Xa Thi Mạn, Thang Doanh Doanh, Lương Tĩnh Kỳ, Văn Tụng Nhàn, Chung Lệ Kỳ, Châu Gia Úy tạo thành nhóm “Thất ma nữ”. Nhiều năm qua, họ vẫn thường xuyên tụ họp, duy trì tình bạn bền chặt.

Tú Oanh
