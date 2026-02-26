Từ bờ vực giải nghệ đến cuộc gặp định mệnh của cặp đôi hot nhất Olympic

TPO - Không ai khóc nhiều như Ryuichi Kihara ở nội dung đôi Olympic Milano Cortina 2026. Nhưng sau tất cả, chính những giọt nước mắt ấy lại mở đường cho khoảnh khắc vàng son của trượt băng Nhật Bản.

Suýt giải nghệ vì chấn thương và khủng hoảng niềm tin, Ryuichi Kihara không ngờ một buổi thử đôi tình cờ 7 năm trước lại mở ra hành trình đưa anh cùng Riku Miura tới tấm HCV Olympic đầu tiên cho Nhật Bản ở nội dung trượt băng nghệ thuật đôi.

Ngày 16/2 tại Olympic mùa đông Milano Cortina 2026, bộ đôi Riku Miura - Ryuichi Kihara khiến khán đài bùng nổ khi giành HCV nội dung đôi, đánh dấu lần đầu Nhật Bản bước lên đỉnh cao Olympic ở hạng mục này.



Sau phần thi ngắn mắc lỗi hiếm gặp khiến họ rơi xuống vị trí thứ năm, “Rikuryu” - biệt danh người hâm mộ đặt cho cặp VĐV - đã thực hiện bài tự do hoàn hảo, đạt kỷ lục thế giới 158,13 điểm ở phần free skate. Tổng điểm 231,24 giúp họ lội ngược dòng ngoạn mục.

Khi điểm số hiện lên màn hình, Kihara gào lên trong xúc động, còn Miura (24 tuổi) đưa tay che miệng sững sờ. Cả hai quỳ xuống sân băng ôm chầm lấy nhau. Với Kihara (33 tuổi), đó là khoảnh khắc giải tỏa sau nhiều năm chịu áp lực và hoài nghi.

Từ bờ vực giải nghệ đến cuộc gặp định mệnh

Ít ai biết hành trình đến tấm HCV ấy bắt đầu từ giai đoạn tăm tối. Sau hai kỳ Olympic 2014 và 2018, Kihara vật lộn với chấn thương vai và chấn động não. Mùa xuân 2019, anh chấm dứt hợp tác với bạn diễn cũ, trở về tỉnh Aichi và làm bán thời gian tại sân trượt nơi mình từng tập luyện thuở nhỏ.

Ở tuổi 26, khi bạn bè đồng trang lứa đã ổn định sự nghiệp, Kihara từng nghĩ mình không hợp với nội dung đôi và dự định thi đấu đơn thêm một lần trước khi giải nghệ. Anh làm đủ việc tại sân băng, từ phát giày trượt thuê, trực đêm tại khu lưu trú, hướng dẫn trẻ nhỏ với mức lương như sinh viên làm thêm.

Bước ngoặt đến vào tháng 6/2019, khi Liên đoàn Trượt băng Nhật Bản tổ chức buổi thử đôi tại Đại học Chukyo. HLV người Canada Bruno Marcotte, khi đó đang huấn luyện Miura và bạn diễn cũ của cô, đề nghị Kihara thử trượt cùng Miura chỉ một giờ.

Trong một động tác twist lift (nhấc người xoay), Miura được tung lên cao đến mức Marcotte thốt lên kinh ngạc. Theo lời Kihara khoảnh khắc ấy giống như bị sét đánh, cảm xúc bùng nổ khiến anh tìm lại tình yêu với môn thể thao.

Một tháng sau, cả hai chính thức hợp tác và chuyển sang Canada tập huấn cùng Marcotte.

Thăng tiến thần tốc và màn chuộc lỗi vàng son

Miura khi ấy mới ngoài 20 tuổi gây ấn tượng với sự tin tưởng tuyệt đối dành cho bạn diễn. Kihara từng thừa nhận anh bất ngờ trước sự bình tĩnh của cô trong các động tác nâng khó, đây là yếu tố then chốt ở nội dung đôi.

Tại Olympic Bắc Kinh 2022, họ xếp hạng 7 - thành tích cao nhất lịch sử Nhật Bản ở nội dung này. Sau đó, bộ đôi liên tiếp vô địch thế giới năm 2023 và 2025, trở thành ứng viên nặng ký cho HCV Milano Cortina.

Tuy nhiên ngày 15/2, sai sót ở phần thi ngắn khiến họ đánh rơi lợi thế. Kihara không giấu được thất vọng và không thể ngừng khóc, trong khi Miura giữ sự điềm tĩnh: “Chúng tôi mắc lỗi hôm nay, vậy hãy làm lại từ đầu. Nếu tin mình làm được, chúng tôi sẽ làm được”.

Ảnh ghép cho thấy Riku Miura (trên) và Ryuichi Kihara của Nhật Bản thực hiện động tác nâng xoay ba vòng (từ trái sang phải) trong phần thi tự do trượt băng nghệ thuật đôi tại Thế vận hội Milan Cortina ở Sân trượt băng Milano, Milan vào 16/2/2026. Ảnh: Kyodo.

Một ngày sau, họ thực hiện trọn vẹn mọi yếu tố kỹ thuật với tốc độ và độ chính xác cao. Khán đài liên tục bùng nổ sau mỗi cú nâng và tiếp đất hoàn hảo. Bài thi ấy giúp họ giải “cơn khát” vàng và đưa ra câu trả lời cho cú vấp trước đó.

Khi bài thi kết thúc, Kihara lại òa khóc, Miura vững vàng. Cô nói: “Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là chúng tôi có thể đứng dậy sau sai lầm hôm qua và thể hiện sức mạnh đã tích lũy suốt thời gian qua”.

Trước báo giới, Miura “tố” Kihara: “Anh ấy khóc cả lúc khởi động. Tôi hỏi ‘Anh khóc vì cái gì vậy?’ thì anh bảo: ‘Anh cũng không biết nữa’”.

Còn Kihara chia sẻ khi cầm tấm HCV: “Tôi thực sự biết ơn những người đã cho tôi cơ hội ấy. Tôi rất mừng vì mình đã không bỏ cuộc”.

Chiến thắng của Miura - Kihara đánh dấu bước tiến quan trọng cho trượt băng nghệ thuật Nhật Bản ở nội dung vốn do châu Âu và Bắc Mỹ thống trị. Trước tấm HCB thế giới năm 2022 của họ, Nhật Bản từng có một thập niên không thể bước lên bục vinh danh ở nội dung đôi của Liên đoàn Trượt băng Quốc tế (ISU).

Câu chuyện của Miura - Kihara là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và sự bền bỉ. Với riêng Kihara, đó còn là lời khẳng định cho quyết định “không bao giờ bỏ cuộc” năm nào.