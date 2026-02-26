Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái mới

TPO - Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp chăm sóc một cô gái trẻ khi cả hai du lịch Singapore. Sau khoảng 7 tháng chia tay bạn gái cũ, nam diễn viên đã có tình mới.

Ngày 25/2, Sina đưa tin Huỳnh Hiểu Minh bị bắt gặp đang hẹn hò cô gái xinh đẹp tại Universal Studio (Singapore). Nam diễn viên ân cần cầm nước, che ô, xách túi cho cô gái. Người phụ nữ có mái tóc dài, làn da sáng, vóc dáng đẹp, trông cuốn hút. Một số người cho rằng bạn gái mới của Huỳnh Hiểu Minh là nữ ca sĩ trẻ mới nổi Hồ Nhiễm Nhi, tuy nhiên cả hai chưa lên tiếng xác nhận.

Việc Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò nhanh chóng trở thành từ khóa gây chú ý trên MXH Trung Quốc. Các chủ đề "danh sách bạn gái Huỳnh Hiểu Minh", "gu người yêu của Huỳnh Hiểu Minh được bàn luận sôi nổi.

Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò người mới.

Theo Sina, Huỳnh Hiểu Minh hiện tại là ông chủ giàu có, nắm trong tay hơn 40 công ty. Nam diễn viên còn có khối tài sản khổng lồ sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật. Huỳnh Hiểu Minh cũng là ngôi sao có địa vị cao và phóng khoáng với bạn gái, vì vậy không khó hiểu khi nam diễn viên được săn đón.

Tuy nhiên, trở thành người tình của Huỳnh Hiểu Minh cũng đồng nghĩa với việc các cô gái bị truyền thông tìm hiểu quá khứ, công việc và các mối quan hệ. Bạn gái cũ Diệp Kha liên tục bị đưa tin đời tư, cho rằng cô là kẻ đào mỏ, lợi dụng Huỳnh Hiểu Minh. Các phát ngôn của Diệp Kha bị phân tích, chỉ trích tới mức cô phải từ bỏ MXH một thời gian.

Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha được cho là hẹn hò từ tháng 2/2022, thế nhưng họ hiếm khi xuất hiện chung. Huỳnh Hiểu Minh giấu kỹ mối quan hệ, công chúng chỉ nghi ngờ nam diễn viên đã có bạn gái khi suy luận từ những hình ảnh do Diệp Kha đăng tải.

Huỳnh Hiểu Minh có con gái với tình cũ Diệp Kha.

Huỳnh Hiểu Minh bị buộc phải thừa nhận tình cảm trong một hoàn cảnh khá ồn ào. Tháng 9/2024, Huỳnh Hiểu Minh khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi công bố mối quan hệ với Diệp Kha bằng dòng trạng thái: "Đừng đoán nữa, chúng tôi ở bên nhau". Anh còn gắn thẻ tài khoản của cô trên Weibo.

Sau khi trở thành bạn gái Huỳnh Hiểu Minh, Diệp Kha lại tỏ ra thiếu khôn khéo trong cách ứng xử. Cô ngày càng lộng ngôn, có những đánh giá phiến diện về người khác mà không quan tâm tới danh tiếng Huỳnh Hiểu Minh, từ đó tình cảm của họ rạn nứt. Vì vậy, chỉ sau 2 tháng công khai tình yêu mới, Huỳnh Hiểu Minh đã phải cúi đầu xin lỗi khán giả, thừa nhận bản thân đã sai lầm khi không thể quản lý tốt chuyện riêng tư. Đến ngày 28/11/2024, nam diễn viên đã xóa bài công bố tình cảm với Diệp Kha.

Sau lùm xùm, Diệp Kha tuyên bố rút lui khỏi mạng xã hội, truyền thông bắt gặp người đẹp thỉnh thoảng đi khám thai và được cho là con của Huỳnh Hiểu Minh. Tuy nhiên, sau khi sinh con, Diệp Kha tiếp tục trở lại livestream vào ngày 27/7/2025, tuyên bố cô là mẹ đơn thân.

Ngoài ra, Huỳnh Hiểu Minh còn có cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm với nữ diễn viên, người mẫu Angelababy. Hiện tại, nam diễn viên có hai con, một trai và một gái.