MC Mỹ Vân thoát chết ở lễ hội

TPO - MC Mỹ Vân gặp tình huống nguy hiểm khi suýt nữa bị xô ngã, giẫm lên người ở một lễ hội tại Hà Nội.

Lễ hội làng Ninh Sơn (phường Chương Mỹ, Hà Nội) diễn ra trong ba ngày, từ 25-27/2 tại đình Ninh Sơn - nơi thờ Đức Thánh hoàng làng Lý Ông Trọng. Người dẫn chương trình khai hội là MC Mỹ Vân.

Sau buổi dẫn, MC Mỹ Vân chia sẻ sự cố khiến cô suýt gặp tai nạn nghiêm trọng ở lễ hội. "Sau khi dẫn xong, tôi hướng về phía cổng để ra về, bỗng dưng nghe tiếng ồn ào ngày càng to sau lưng. Hóa ra là đoàn khiêng kiệu từ phía xa bỗng dưng đổi hướng lao về phía mình như vũ bão. Lúc đó mặc áo dài, đi giày cao gót nên không thể chạy nhanh để thoát khỏi đoàn khiêng kiệu", MC chia sẻ.

MC Mỹ Vân tại lễ hội làng Ninh Sơn.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm, MC Mỹ Vân được trợ lý đi cùng nhanh tay kéo giật ra ngoài, tránh đoàn kiệu lao vào. "Nếu không chắc chắn tôi bị xô ngã và đoàn khiêng kiệu mấy chục thanh niên giẫm lên người. Nghĩ đến thế thôi đã thấy toát mồ hôi rồi, đến giờ vẫn chưa hết sợ", Mỹ Vân nói về sự cố.

Ở video do MC đăng tải, tình huống xảy ra chỉ trong vài giây. Mỹ Vân vì đi giày cao nên loạng choạng, gần như sắp ngã về phía trước do bị đoàn khiêng kiệu đổ dồn về.

Đoàn rước kiệu bay hay kiệu xoay thường thấy ở các lễ hội phía Bắc. Khi rước kiệu, thanh niên trai tráng khiêng kiệu xoay chuyển, chạy nhanh, hoặc nghiêng ngả như "bay" do tác động vật lý của nhóm người khiêng, tạo ra nét văn hóa độc đáo. Ở tình huống mà MC Mỹ Vân gặp phải, đoàn khiêng kiệu bị hạn chế tầm nhìn và xô về trước theo lực đẩy khiến nữ MC bất ngờ.

Sau sự cố, MC Mỹ Vân nói cô bị giẫm lên chân, ngoài ra không gặp vấn đề nguy hiểm khác.

Màn rước kiệu đặc trưng ở lễ hội làng Ninh Sơn.

Lễ hội làng Ninh Sơn không chỉ là hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp để cộng đồng sum họp, thắt chặt tình đoàn kết, bồi đắp niềm tự hào về quê hương Ninh Sơn.

Đình Ninh Sơn là di tích kiến trúc nghệ thuật, được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng năm 2001. Theo tư liệu lịch sử và truyền thuyết dân gian, Lý Ông Trọng (tức Lý Thân) là nhân vật nổi tiếng với sức mạnh và tài thao lược, từng trấn giữ biên ải phía Bắc, để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống tín ngưỡng của nhân dân.

Bên cạnh đó, vùng đất Ninh Sơn còn gắn với những dấu tích lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, đặc biệt là chiến sự trong trận Tràng An - Ninh Kiều, góp phần làm nên trang sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc ở thế kỷ 15.

Lễ hội làng Ninh Sơn 2026 có một số nội dung như rước phụng nghinh, tế yết, văn nghệ, trò chơi dân gian. NSND Thái Bảo, NSƯT Chí Trung và một số ca sĩ được mời biểu diễn tại lễ hội.

Video: MC Mỹ Vân trong tình huống cận kề nguy hiểm ở lễ hội.