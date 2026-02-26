'Thỏ ơi' thu 300 tỷ đồng, Trấn Thành có thể lãi hơn 120 tỷ đồng

TPO - "Thỏ ơi" vừa cán mốc 300 tỷ đồng sau hơn một tuần ra rạp, nối dài chuỗi kỷ lục phòng vé của Trấn Thành. Tuy nhiên, 300 tỷ đồng không đồng nghĩa từng ấy tiền chảy về túi nhà sản xuất. Sau khi trừ 8% VAT, phí phát hành, tỷ lệ ăn chia với rạp và chi phí thực hiện, con số thực nhận của nam đạo diễn thấp hơn đáng kể.

Soi lợi nhuận phim Tết của Trấn Thành

Trưa 25/2, Thỏ ơi chạm mốc 300 tỷ đồng sau hơn 8 ngày ra rạp kể từ Mùng 1 Tết. Tốc độ tăng trưởng của bộ phim được đánh giá tương đương, thậm chí nhỉnh hơn Mai và Mưa đỏ - mất khoảng 9 ngày để đạt cột mốc tương tự.

Riêng ngày 24/2, phim thu 25 tỷ đồng với hơn 300.000 vé bán ra trên gần 4.400 suất chiếu. Cuối tuần qua, tác phẩm bán hơn 1,2 triệu vé, thu thêm 123 tỷ đồng, bỏ xa các đối thủ còn lại là Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở.

Đây là mùa phim Tết thứ tư liên tiếp Trấn Thành giữ vị trí số một phòng vé.

Sau khi Thỏ ơi đạt 300 tỷ đồng, cộng với doanh thu khổng lồ của bốn bộ phim trước đó là Bố già (427 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng) và Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng), Trấn Thành chính thức xác lập kỷ lục đạo diễn 2.000 tỷ của Việt Nam. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử điện ảnh Việt.

Thỏ ơi của Trấn Thành cán mốc 300 tỷ đồng sau 8 ngày ra rạp.

Với Thỏ ơi đạt 300 tỷ đồng doanh thu, Trấn Thành thực sự thu về bao nhiêu?

Do nam đạo diễn là cái tên uy tín mùa phim chiếu Tết, tỷ lệ ăn chia sẽ khá đồng đều, nhưng phải đảm bảo những nguyên tắc sau:

Thứ nhất, tổng doanh thu phải trừ 8% thuế VAT.

Thứ hai là phí phát hành, hiện được tính theo hai cách: 4-5% của tổng doanh thu hoặc 8-10% tổng doanh thu sau khi trừ phí thuê rạp.

Sau khi ra được con số, nhà rạp một nửa, nhà sản xuất lấy một nửa.

Sau đó, phía phát hành lấy từ 8-10% số tiền còn lại của Trấn Thành.

Theo cơ chế tính toán phổ biến trên thị trường, bước đầu tiên là trừ 8% thuế VAT trên tổng doanh thu. Với 300 tỷ đồng, số tiền còn lại sau VAT khoảng 276 tỷ đồng.

Bước thứ hai là phí phát hành. Hiện phí này được tính theo hai cách: hoặc 4-5% tổng doanh thu, hoặc 8-10% tổng doanh thu sau khi trừ phần ăn chia cho rạp. Nếu tính theo phương án phổ biến là 5% tổng doanh thu sau VAT, số tiền còn lại tiếp theo của Thỏ ơi khoảng 262 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất hai bước trên, doanh thu được chia đôi giữa rạp chiếu và nhà sản xuất. Với giả định tỷ lệ phổ biến là 50/50, phía Trấn Thành nhận khoảng 131 tỷ đồng.

Đây chưa phải con số cuối. Theo thông lệ, phía phát hành tiếp tục trích từ 8-10% trên phần doanh thu còn lại của nhà sản xuất. Nếu tính ở mức 8%, số tiền thực nhận của Trấn Thành còn khoảng 120 tỷ đồng trước khi trừ chi phí sản xuất.

Theo chia sẻ của đạo diễn, kinh phí thực hiện Thỏ ơi vào khoảng 50 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí này, lợi nhuận còn lại ước tính khoảng 70 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí truyền thông, quảng bá và các khoản phát sinh khác. Nếu cộng thêm ngân sách marketing, lợi nhuận ròng có thể dao động quanh mức 55-65 tỷ đồng.

Trấn Thành sẽ thu cả trăm tỷ đồng lợi nhuận?

Trong trường hợp bộ phim đạt 400 tỷ đồng như dự báo, phép tính thay đổi đáng kể.

Sau khi trừ 8% VAT, doanh thu còn 368 tỷ đồng. Trừ tiếp 5% phí phát hành, còn khoảng 350 tỷ đồng. Chia đôi cho rạp và nhà sản xuất, phía Trấn Thành nhận gần 175 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ thêm 8% phí phát hành trên phần này, số tiền còn khoảng 161 tỷ đồng. Trừ kinh phí sản xuất 50 tỷ đồng, lợi nhuận trước marketing có thể lên tới 110 tỷ đồng. Nếu tính đủ chi phí quảng bá, khoản lãi ròng vẫn có thể tiệm cận hoặc vượt 100 tỷ đồng.

Trấn Thành trở thành đạo diễn 2.000 tỷ đầu tiên của Việt Nam.

Nhiều ý kiến cho rằng việc rạp chiếu giữ 50-60%, thậm chí hơn 60% trong tuần đầu là quá cao.

Tuy nhiên, nếu đặt trong bài toán kinh tế, đây là mức chia có cơ sở. Hệ thống rạp phải đầu tư mặt bằng, phòng chiếu tiêu chuẩn, máy chiếu, âm thanh, nhân sự và chi phí vận hành dài hạn.

Doanh thu vé mỗi ngày không ổn định, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn phim phát hành. Tuần đầu tiên khi phim ra rạp là giai đoạn rủi ro cao nhất, đồng thời cũng là thời điểm quyết định doanh thu tổng thể, vì vậy mức ăn chia cao hơn cho rạp là điều bình thường trong cơ chế thị trường.

Trong bối cảnh chưa có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho dòng phim nội địa, các cụm rạp buộc phải vận hành theo nguyên tắc kinh doanh để đảm bảo tồn tại. Vì vậy, việc rạp giữ khoảng 50-60% doanh thu, xét trên tổng thể thị trường, là hợp lý.

Với đà tăng trưởng hiện tại, Thỏ ơi không chỉ củng cố vị thế phòng vé của Trấn Thành mà còn cho thấy mùa phim Tết vẫn là mỏ vàng đối với các nhà làm phim. Đạo diễn có thương hiệu đủ mạnh hoàn toàn có thể thu về hàng chục đến cả trăm tỷ đồng lợi nhuận sau mùa cao điểm.

*Con số cuối cùng Trấn Thành nhận về có thể chênh lệch, tùy thuộc vào thỏa thuận tỷ lệ ăn chia giữa nhà rạp và nhà phát hành.