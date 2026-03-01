Hàng triệu người Iran nhận thông báo lạ từ ứng dụng cầu nguyện

TPO - Hàng triệu người dân Iran đã nhận được những thông báo bất thường từ một ứng dụng cầu nguyện phổ biến, trong đó xuất hiện các lời kêu gọi binh sĩ nổi dậy chống chính quyền và các thông điệp bằng tiếng Ba Tư mang nội dung “viện trợ đã tới”.

Theo The Wall Street Journal, đây là kết quả của một chiến dịch tấn công mạng do Israel thực hiện nhằm kích động binh biến trong lực lượng vũ trang Iran.

Các nguồn tin am hiểu vụ việc nói rằng, Israel đã xâm nhập vào ứng dụng theo dõi thời gian cầu nguyện BadeSaba Calendar để phát tán thông báo vào sáng thứ Bảy (28/2), gửi trực tiếp tới hàng triệu điện thoại tại Iran.

Nội dung thông điệp kêu gọi quân nhân Iran đào ngũ, tham gia “cuộc chiến giải phóng đất nước”, đồng thời xuất hiện các khẩu hiệu mang tính kích động chống lại chế độ cầm quyền.

BadeSaba Calendar là một trong những ứng dụng tôn giáo phổ biến nhất tại Iran, giúp người Hồi giáo theo dõi thời gian cầu nguyện hằng ngày. Riêng trên Google Play, ứng dụng này đã vượt mốc 5 triệu lượt tải, cho thấy quy mô ảnh hưởng cực lớn của vụ xâm nhập.

Giới quan sát nhận định, đây không đơn thuần là một vụ tấn công mạng thông thường, mà là một chiến dịch tâm lý - thông tin có chủ đích, nhằm tác động trực tiếp đến tinh thần và lòng trung thành của lực lượng vũ trang Iran trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang giữa Tehran với Israel và Mỹ.

IRGC tuyên bố mở chiến dịch trả đũa Ngày 1/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố phát động chiến dịch mang tên “Lời hứa chân thật 4” nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Tehran xác nhận đã tiến hành các đòn tấn công trả đũa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Qatar và UAE.

Đòn chiến tranh tâm lý mới trong xung đột Trung Đông

Việc xâm nhập ứng dụng cầu nguyện, một công cụ gắn chặt với đời sống tôn giáo và tinh thần của người Iran, được giới phân tích đánh giá là bước leo thang mới của chiến tranh thông tin và chiến tranh tâm lý trong xung đột Trung Đông.

Nếu các cáo buộc là chính xác, đây là lần hiếm hoi công nghệ tôn giáo bị biến thành công cụ trực tiếp cho hoạt động kích động binh biến và phá hoại ổn định nội bộ một quốc gia.

Trong bối cảnh xung đột quân sự, tấn công mạng, chiến tranh thông tin và các đòn đánh trực tiếp đang diễn ra song song, Trung Đông đang bước vào một giai đoạn đối đầu đa tầng, đa không gian, nơi ranh giới giữa chiến tranh quân sự, chiến tranh công nghệ và chiến tranh tâm lý ngày càng mờ nhạt.

Hệ thống phòng không Patriot thất bại ở Qatar Một sự cố quân sự đang làm dấy lên tranh cãi lớn tại Trung Đông khi hệ thống phòng không Patriot của Mỹ không thể đánh chặn một tên lửa Iran tại Qatar. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy tên lửa đánh chặn được phóng lên nhưng trượt mục tiêu, trong khi tên lửa Iran tiếp tục bay và đánh trúng Al Udeid - căn cứ không quân chiến lược của Mỹ tại Qatar. Các nhân chứng cho biết, hệ thống phòng không hoạt động với cường độ cao trên bầu trời khu dân cư và các mục tiêu chiến lược, nhưng không thể ngăn chặn hoàn toàn đòn tấn công. Trước đó, hàng loạt vụ nổ lớn cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực vùng Vịnh, bao gồm Kuwait City, Doha và Dubai, cho thấy quy mô lan rộng của các hoạt động quân sự trong khu vực. Hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot khai hỏa. Ảnh: War Zone.

