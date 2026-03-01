Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo thiệt mạng, lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Iran lên thay

TPO - Hãng tin Nga News.ru trưa nay 1/3 đưa tin, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thay thế ban lãnh đạo cũ trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran với Israel và Mỹ đang leo thang nghiêm trọng. Một cựu Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ nhận định rằng, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran có thể tiếp tục kéo dài thêm khoảng hai tuần nữa.

Ông Ahmad Vahidi trước đó giữ chức Phó chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Iran, và hiện chính thức đảm nhiệm vị trí đứng đầu IRGC – lực lượng quân sự-an ninh then chốt của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

“Ông Ahmad Vahidi đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh mới của IRGC”, trang tin Clash Report dẫn nguồn cho biết.

Việc bổ nhiệm Chuẩn tướng Ahmad Vahidi làm Tư lệnh IRGC diễn ra trong bối cảnh Iran đồng thời đối mặt với khủng hoảng lãnh đạo, tổn thất quân sự cấp cao và nguy cơ chiến tranh khu vực mở rộng. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là quyết định nhân sự, mà còn là bước đi chiến lược nhằm nhanh chóng ổn định bộ máy chỉ huy quân sự, chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trực tiếp quy mô lớn với Israel và các lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rồi báo chí nhà nước Iran xác nhận, các cuộc không kích tại Tehran khiến nhiều nhân vật quân sự cấp cao của Iran thiệt mạng. Những người bị loại bỏ gồm Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Ali Shamkhani - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, và Mohammad Pakpour - Tư lệnh IRGC tiền nhiệm, Xinhua đưa tin.

Thông tin này được xem là cú đánh trực diện vào bộ máy quân sự-an ninh trung tâm của Iran, làm thay đổi cấu trúc chỉ huy trong thời gian rất ngắn.

Các diễn biến tiếp theo liên quan đến IRGC và phản ứng quân sự của Iran được dự báo sẽ có tác động mạnh tới an ninh khu vực, thị trường năng lượng toàn cầu và cán cân quyền lực Trung Đông trong những ngày tới.

Hình ảnh cố Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (thứ 3 từ trái) đến thăm căn cứ hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tại Bandar Abbas, miền nam Iran, được công bố vào ngày 2//2024. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran.

"Chiến dịch không kích Iran có thể kéo dài thêm ít nhất 2 tuần"

Một cựu Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ nhận định rằng, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran có thể tiếp tục kéo dài thêm khoảng hai tuần nữa, trong bối cảnh Washington và Tel Aviv đang gia tăng cường độ tấn công vào các mục tiêu quân sự then chốt của Tehran.

Phát biểu với CBS News hôm nay 1/3, ông Mark Montgomery, cựu Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ, cho rằng các đợt tấn công hiện tại chỉ là “giai đoạn mở đầu cho chuỗi không kích tiếp theo trong khoảng hai tuần tới”, sau khi yếu tố bất ngờ từ việc nhắm vào lãnh đạo cấp cao Iran đã được sử dụng.

“Những cuộc tấn công trong tuần này, cũng như các đợt đáp trả giữa Mỹ và Iran năm ngoái, thực chất là bước dạo đầu cho các đợt không kích tiếp theo trong khoảng hai tuần tới, khi Mỹ sẽ tiếp tục đánh vào các mục tiêu khác - những mục tiêu không cần yếu tố bất ngờ như việc nhắm vào lãnh đạo Iran”, ông Montgomery nhận định.

Theo ông Montgomery, những ngày tới sẽ là một “cuộc chạy đua” giữa hai yếu tố: một bên là khả năng của Mỹ trong việc phá hủy năng lực phóng vũ khí của Iran, và bên kia là khả năng của Iran trong việc phân tán, triển khai và phóng vũ khí trước khi bị tấn công.

“Tôi cho rằng các đợt không kích sắp tới sẽ tập trung mạnh vào tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, cũng như các cơ sở phóng UAV (máy bay không người lái) của Iran,” ông Montgomery nói trong chương trình CBS Evening News.

Ông cũng nhận định đây nhiều khả năng sẽ là một chiến dịch thuần không quân, không triển khai bộ binh trên thực địa. Hiện ông Montgomery đang làm việc tại Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ (Foundation for Defense of Democracies).

So sánh với các chiến dịch trước đây, ông nói: “Hai lần Mỹ triển khai thành công chiến dịch thuần không quân là Libya năm 2011 và Kosovo năm 1999, khi đó Mỹ có các lực lượng nổi dậy vũ trang quy mô lớn làm đối tác trên mặt đất. Còn hiện nay tại Iran, thứ tồn tại chủ yếu là các nhóm hoạt động chính trị và công dân bất mãn, chứ không phải lực lượng vũ trang tổ chức”.

Trên quảng trường Tehran ngày 1/3, người dân thương tiếc cái chết của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei﻿, người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel. Ảnh: Getty Images.

Ông Trump tuyên bố “ném bom chính xác, không gián đoạn”

Theo các quan chức Mỹ, Mỹ và Israel đã tiến hành thêm một đợt không kích mới vào rạng sáng 1/3 (theo giờ địa phương). Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội rằng các cuộc tấn công bằng “bom hạng nặng và đánh trúng mục tiêu chính xác” vào Iran sẽ “tiếp tục không gián đoạn trong suốt tuần, hoặc lâu hơn nếu cần thiết”.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: “Các đợt ném bom hạng nặng và chính xác sẽ tiếp tục, không gián đoạn trong suốt tuần - hoặc lâu hơn nếu cần thiết - để đạt được mục tiêu HÒA BÌNH CHO TRUNG ĐÔNG VÀ TOÀN THẾ GIỚI”.

Ông Trump cũng tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm “ngăn chặn chế độ chuyên chế cực đoan và nguy hiểm đe dọa nước Mỹ và lợi ích an ninh cốt lõi của chúng ta”.

Các cuộc không kích đã nhắm vào Trung tâm chỉ huy-kiểm soát của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bãi phóng tên lửa đạn đạo và UAV, sân bay quân sự, hệ thống phòng không Iran.

Nguồn tin an ninh nói với CBS News rằng, các đợt tấn công này đã khiến khoảng 40 quan chức Iran thiệt mạng.