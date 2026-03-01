Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ dùng máy bay cảm tử bắt chước Iran để tấn công Iran

Bình Giang

TPO - Mỹ sử dụng nhiều loại vũ khí để tấn công hàng loạt mục tiêu của Iran vào rạng sáng 28/3, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tiêm kích tàng hình và lần đầu tiên sử dụng các máy bay không người lái tấn công một chiều giá rẻ được thiết kế theo mẫu của Iran.

screen-shot-2026-03-01-at-122034-pm.png
Máy bay không người lái LUCAS

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố hình ảnh cho thấy tên lửa Tomahawk, các tiêm kích F-18 và F-35, cùng với thông tin chi tiết về chiến dịch không kích Iran trong khuôn khổ chiến dịch Epic Fury.

Quân đội Mỹ cho biết họ đã sử dụng các máy bay không người lái cảm tử trong cuộc tấn công. Hình ảnh do Lầu Năm Góc công bố cho thấy những máy bay này giống hệt mẫu LUCAS mà hãng Spektreworks có trụ sở tại Phoenix, bang Arizona, sản xuất. Công ty này chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Theo Lầu Năm Góc, đây là lần đầu tiên CENTCOM sử dụng các máy bay không người lái tấn công một chiều được thiết kế theo dòng Shahed của Iran. Máy bay không người lái “kamikaze” tốn ít chi phí và dễ sản xuất. Mỗi chiếc LUCAS có giá khoảng 35.000 USD.

Máy bay không người lái ngày càng trở thành một phần quan trọng trên chiến trường, từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine thúc đẩy Mỹ và các quốc gia khác hướng tới chiến lược mới được gọi là “sức mạnh đại trà với chi phí phải chăng”, nghĩa là chế tạo số lượng lớn vũ khí tương đối rẻ và sẵn sàng sử dụng.

Tên lửa Tomahawk là loại tên lửa hành trình tầm xa, thường được phóng từ biển để tấn công các mục tiêu sâu trong đất liền.

Tomahawk có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách 1.600 km, kể cả trong không phận được phòng thủ dày đặc. Tên lửa này dài hơn 6m và nặng khoảng 1500 kg.

Hãng Raytheon sản xuất tên lửa Tomahawk - loại không mang đầu đạn hạt nhân, có thể được phóng từ đất liền hoặc từ biển. Theo dữ liệu ngân sách của Lầu Năm Góc, Mỹ dự kiến mua 57 tên lửa loại này trong năm 2026, với chi phí trung bình khoảng 1,3 triệu USD/quả.

Mỹ cũng đang thực hiện chương trình chi hàng triệu đô la để cải tiến và nâng cấp các hệ thống Tomahawk, bao gồm hệ thống dẫn đường.

Raytheon và Lầu Năm Góc gần đây ký thoả thuận nhằm tăng sản lượng tên lửa hành trình Tomahawk lên mức 1.000 đơn vị mỗi năm trong tương lai.

Quân đội Mỹ và các đồng minh đã thử nghiệm bay Tomahawk tích hợp GPS và sử dụng trong thực chiến, điển hình là vụ hải quân Mỹ và Anh phóng tên lửa Tomahawk vào các địa điểm của phiến quân Houthi tại Yemen gần đây.

CENTCOM cũng công bố hình ảnh và video cho thấy các tiêm kích F/A-18 và F-35 được sử dụng trong đợt tấn công vào Iran.

F-35 là tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5, có khả năng né tránh radar và mang theo vũ khí dẫn đường chính xác. Mỹ đã triển khai F-35 khắp Trung Đông. F-18, do Boeing sản xuất, là tiêm kích đa nhiệm có thể thực hiện cả nhiệm vụ không chiến và tấn công mặt đất, mang theo nhiều loại bom và tên lửa khác nhau.

F-35 có thể mang nhiều loại tên lửa, bao gồm các loại có khả năng tìm kiếm và phá hủy các hệ thống radar để làm mù đối phương. Dòng tiêm kích này cũng đang được Không quân Israel sử dụng.

Bình Giang
Reuters
#Xung đột Mỹ - Iran #Mỹ tấn công Iran #Tình hình Iran #Máy bay không người lái #Drone cảm tử #Vũ khí #Tên lửa Tomahawk

