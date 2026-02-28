Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quan chức Ukraine thừa nhận đang cạn kiệt tên lửa

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Ukraine thừa nhận nước này đang cạn kiệt tên lửa phòng không và hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt là tên lửa PAC-3 dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết: "Ukraine đang thiếu trầm trọng tên lửa PAC-3 để bảo vệ lãnh thổ trước tên lửa đạn đạo của Nga. Chúng tôi đã thảo luận với tổng thống về việc thành lập các liên doanh với nhiều đối tác để sản xuất tên lửa chống tên lửa đạn đạo".

image-6.jpg

Theo ông Fedorov, Ukraine có tiềm năng đáng kể trong việc tự phát triển và sản xuất các hệ thống phòng thủ tên lửa cũng như tên lửa đạn đạo, song lĩnh vực này đòi hỏi nền tảng kỹ thuật phức tạp và thời gian đầu tư dài hạn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh việc Kiev cần xây dựng những dự án riêng để từng bước nâng cao năng lực tự chủ quốc phòng.

"Chúng ta cần một dự án riêng cho việc này, rất phức tạp và cần nhiều thời gian hơn. Nhưng Ukraine phải tự phát triển các dự án của riêng mình," Bộ trưởng Fedorov nói thêm.

Ngoài ra, Kiev cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng cường hợp tác công nghệ nhằm phát triển các giải pháp mới đối phó với mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo.

Theo Đại tá Yurii Ihnat, Trưởng phòng Truyền thông Không quân Ukraine, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine thường kết hợp nhiều vũ khí trên không cùng một lúc. Chúng bao gồm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cũng như máy bay không người lái tấn công. Trong bối cảnh đó, ngay cả những hệ thống phòng không hiện đại cũng phải hoạt động hết công suất.

Trước đó, Tổng thống Zelensky thừa nhận phần lớn lãnh thổ Ukraine hiện vẫn chưa được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng không đủ khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Tên lửa PAC-3 MSE được đánh giá là phiên bản mạnh nhất của hệ thống Patriot. Tên lửa này có tốc độ cao, sử dụng công nghệ tìm-diệt mục tiêu chính xác, cho phép đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, như: Tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu.

Tên lửa PAC-3 MSE có chiều dài 5,21 m, trọng lượng 312 kg, được trang bị một động cơ kép xung lực, có thể đánh chặn tên lửa đang bay tới ở độ cao 40 km, tốc độ bay Mach 5.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #tên lửa PAC-3 #phòng thủ #tên lửa đạn đạo #phòng không #xung đột Nga-Ukraine

