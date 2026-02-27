Lầu Năm Góc vô tình bắn hạ máy bay không người lái của lực lượng tuần tra biên giới Mỹ

TPO - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấm các chuyến bay ở khu vực Texas gần biên giới với Mexico, sau khi Bộ Quốc phòng nước này vô tình bắn hạ một máy bay không người lái của lực lượng tuần tra biên giới hôm 26/2, một quan chức chính quyền nói với Axios.

Máy bay không người lái MQ-9 Predator B của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP). (Ảnh: Getty Images)

Theo thông báo của FAA, cơ quan này đã ban hành các hạn chế không phận "vì lý do an ninh đặc biệt" sau khi Lầu Năm Góc bắn hạ máy bay không người lái của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) ở khu vực xung quanh Fort Hancock. Lầu Năm Góc được cho là đã sử dụng "hệ thống chống máy bay không người lái dựa trên laser".

Các hạn chế có hiệu lực lúc 18h30 ngày 26/2 (giờ địa phương) và dự kiến ​​sẽ kéo dài đến ngày 24/6, mặc dù các chuyến bay khẩn cấp như máy bay cứu thương và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn có thể được cho phép theo từng trường hợp cụ thể.

Một quan chức chính quyền cho biết, sự cố mới nhất xảy ra do CBP không phối hợp chặt chẽ với Lầu Năm Góc.

Các nghị sĩ cấp cao của đảng Dân chủ phụ trách vấn đề hàng không và an ninh nội địa đã chỉ trích sự "thiếu năng lực" và phối hợp kém nhịp nhàng giữa các cơ quan quân sự và dân sự.

Sự cố này xảy ra sau một tranh cãi tương tự hồi đầu tháng ở El Paso gần đó, khi FAA phải tạm dừng hoạt động sân bay trong thời gian ngắn vì lo ngại về việc thử nghiệm hệ thống laser đối với các vật thể sau đó được xác định là bóng bay. Lệnh hạn chế này đã được dỡ bỏ trong vòng vài giờ sau khi Lầu Năm Góc được cho là đã đồng ý trì hoãn việc thử nghiệm thêm để chờ đánh giá an toàn của liên bang.