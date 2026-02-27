Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Afghanistan tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Pakistan

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang Pakistan, bắt đầu diễn ra vào tối 26/2.

Bộ Quốc phòng Afghanistan trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) cho biết: "Vào nửa đêm, theo lệnh của tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, mọi hành động quân sự đã chấm dứt, các nhiệm vụ được giao đã hoàn thành".

Thông cáo nêu rõ, chiến dịch này là phản ứng trước "sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của Afghanistan và cái chết của phụ nữ và trẻ em" do hành động của quân đội Pakistan gây ra.

260227-taliban-rs-58ee3a.jpg
Binh sĩ Taliban đứng gác gần cửa khẩu biên giới Torkham giữa Afghanistan và Pakistan.

Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, vào khoảng 20h (giờ địa phương) ngày 26/2, lực lượng Afghanistan đã phát động một cuộc tấn công ở phía đông và đông nam dọc theo đường biên giới Durand với Pakistan, bao gồm các tỉnh Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar và Nuristan.

Bộ này cho biết thêm, trong 4 giờ giao tranh, lực lượng Afghanistan đã kiểm soát được 2 căn cứ quân sự và 19 tiền đồn của Pakistan. Bốn tiền đồn biên giới khác đã bị binh lính Pakistan bỏ lại. Bộ này báo cáo 55 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, một số bị bắt làm tù binh, đồng thời thu giữ được nhiều trang thiết bị quân sự, bao gồm một xe tăng, các loại vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng khác.

Về thiệt hại, quân đội Afghanistan cho biết họ có 8 binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương. Ngoài ra, 13 dân thường bị thương trong một cuộc tấn công tên lửa của Pakistan vào một trại tị nạn ở tỉnh Nangarhar.

Quỳnh Như
Tass
#Afghanistan #Pakistan #chiến dịch quân sự #biên giới #Taliban #tấn công #tổn thất

