Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Thuỵ Điển chặn UAV lạ tiếp cận tàu sân bay hạt nhân của Pháp

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng vũ trang Thụy Điển đã gây nhiễu một máy bay không người lái (UAV) khi tiếp cận tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp, đang neo đậu tại cảng Malmo.

Đài truyền hình Thụy Điển SVT đưa tin, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle, hiện đang phục vụ trong biên chế Hải quân Pháp, đã neo đậu tại thành phố Malmo của Thụy Điển trong vài ngày qua như một phần của cuộc tập trận quân sự NATO Orion-26.

07e0ff16-1b4f-4c92-908b-8086ff805940.jpg

Theo SVT, vào thứ Năm (26/2), một máy bay không người lái chưa được xác định di chuyển về phía tàu sân bay trước khi lực lượng Thụy Điển phát hiện ra và kích hoạt các biện pháp đối phó điện tử.

UAV sau đó đã biến mất. Hiện vẫn chưa rõ liệu nó có quay trở lại tàu hay rơi xuống biển.

Vụ việc này làm nổi bật những lo ngại ngày càng tăng trong các nước châu Âu về hoạt động máy bay không người lái gần các địa điểm quân sự trọng yếu và tài sản quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tàu sân bay Charles de Gaulle là soái hạm của Hải quân Pháp và là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của châu Âu tính đến nay. Được đưa vào hoạt động năm 2001, con tàu được đặt theo tên vị tướng kiêm tổng thống nổi tiếng của Pháp, Charles de Gaulle.

Với lượng choán nước khoảng 42.000 tấn và chiều dài hơn 260 mét, tàu có thể mang theo khoảng 30-40 máy bay, bao gồm tiêm kích Dassault Rafale M, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye cùng nhiều trực thăng. Hệ thống phóng máy bay bằng máy phóng (CATOBAR) cho phép triển khai các chiến đấu cơ có tải trọng lớn, tương tự mô hình của Hải quân Mỹ.

Nhờ sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân, Charles de Gaulle có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên, giúp tăng đáng kể tầm hoạt động và khả năng hiện diện toàn cầu.

Quỳnh Như
SVT
#UAV #tàu sân bay #Pháp #Thụy Điển #Nga #NATO #Charles de Gaulle #máy bay không người lái

Xem thêm

Cùng chuyên mục