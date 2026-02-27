Thuỵ Điển chặn UAV lạ tiếp cận tàu sân bay hạt nhân của Pháp

TPO - Lực lượng vũ trang Thụy Điển đã gây nhiễu một máy bay không người lái (UAV) khi tiếp cận tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp, đang neo đậu tại cảng Malmo.

Đài truyền hình Thụy Điển SVT đưa tin, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle, hiện đang phục vụ trong biên chế Hải quân Pháp, đã neo đậu tại thành phố Malmo của Thụy Điển trong vài ngày qua như một phần của cuộc tập trận quân sự NATO Orion-26.

Theo SVT, vào thứ Năm (26/2), một máy bay không người lái chưa được xác định di chuyển về phía tàu sân bay trước khi lực lượng Thụy Điển phát hiện ra và kích hoạt các biện pháp đối phó điện tử.

UAV sau đó đã biến mất. Hiện vẫn chưa rõ liệu nó có quay trở lại tàu hay rơi xuống biển.

Vụ việc này làm nổi bật những lo ngại ngày càng tăng trong các nước châu Âu về hoạt động máy bay không người lái gần các địa điểm quân sự trọng yếu và tài sản quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tàu sân bay Charles de Gaulle là soái hạm của Hải quân Pháp và là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân duy nhất của châu Âu tính đến nay. Được đưa vào hoạt động năm 2001, con tàu được đặt theo tên vị tướng kiêm tổng thống nổi tiếng của Pháp, Charles de Gaulle.

Với lượng choán nước khoảng 42.000 tấn và chiều dài hơn 260 mét, tàu có thể mang theo khoảng 30-40 máy bay, bao gồm tiêm kích Dassault Rafale M, máy bay cảnh báo sớm E-2C Hawkeye cùng nhiều trực thăng. Hệ thống phóng máy bay bằng máy phóng (CATOBAR) cho phép triển khai các chiến đấu cơ có tải trọng lớn, tương tự mô hình của Hải quân Mỹ.

Nhờ sử dụng hai lò phản ứng hạt nhân, Charles de Gaulle có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên, giúp tăng đáng kể tầm hoạt động và khả năng hiện diện toàn cầu.