Tổng thống Zelensky nhận định thời điểm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine có cơ hội chấm dứt xung đột với Nga trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sky News hôm thứ Sáu (27/2), Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, vẫn có cơ hội để chấm dứt xung đột với Nga trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 năm nay. Và giờ đây cơ hội đó đã mở ra.

"Tôi nghĩ hiện nay chúng ta có cơ hội. Điều đó phụ thuộc vào diễn biến trong thời gian tới, liệu chúng ta có thể kết thúc xung đột trước mùa thu - tức trước các cuộc bầu cử quan trọng và có ảnh hưởng lớn tại Mỹ hay không. Nếu có thể đạt được hòa bình, thì đây chính là thời điểm mở ra cơ hội đó", ông nói.

zlen.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình cho biết Nhà Trắng thường đưa ra những tuyên bố rằng Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga và Kiev sẽ phải nhượng lại lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Khi được hỏi liệu Ukraine có thể giành chiến thắng hay không, Tổng thống Zelensky cho biết, ở giai đoạn này, điều đó đồng nghĩa với việc Kiev sẽ phải trả giá bằng số lượng lớn sinh mạng.

"Hiện tại, tình hình rất phức tạp, sẽ có quá nhiều tổn thất, nhiều người thiệt mạng. Thật sự rất khó khăn. Nhưng điều quan trọng là Nga cũng không đạt được mục tiêu trên chiến trường. Họ không thắng, và chúng tôi cũng không thua", ông nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về khả năng rút khỏi Sloviansk và Kramatorsk nếu ưu tiên chấm dứt xung đột, nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định việc từ bỏ các khu vực này là điều không thể chấp nhận. "Đây là lãnh thổ của Ukraine và sẽ là điều bất thường nếu chúng tôi nói về việc từ bỏ lãnh thổ của mình", ông nói.

Tổng thống Zelensky cũng lưu ý rằng, việc rút quân khỏi hai thành phố trên đồng nghĩa với việc để lại khoảng 200.000 người dân sống tại những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Theo Tổng thống Zelensky, vấn đề Donbass không chỉ là "lằn ranh đỏ" về chủ quyền mà còn là tuyến phòng thủ quan trọng đối với Ukraine.

Quỳnh Như
Sky News
#Ukraine #Nga #đàm phán #xung đột #bầu cử Mỹ #Hòa bình

