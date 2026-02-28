Nội dung cuộc thảo luận Mỹ - Ukraine

TPO - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Rustem Umierov cho biết, phái đoàn Ukraine và các đại diện của Mỹ đã thảo luận về công cuộc tái thiết hậu chiến trong các cuộc đàm phán tại Geneva (Thuỵ Sĩ).

Ngày 26/2, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Rustem Umierov thông báo, phái đoàn Ukraine đã gặp gỡ các đặc phái viên của Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Geneva như một phần trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp để đạt được thoả thuận hoà bình với Nga.

Một điểm quan trọng trong chương trình nghị sự là việc chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tiếp theo, mà Washington hy vọng sẽ làm trung gian trong những tuần tới.

Đặc phái viên của Mỹ, ông Steve Witkoff và Jared Kushner.

Ông Rustem Umierov - Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, cùng đặc phái viên Davyd Arakhamia cho biết, Mỹ và Ukraine đang hướng tới "sự thống nhất lập trường trước giai đoạn này".

Theo ông Umerov, phái đoàn Ukraine, bao gồm cả Bộ trưởng Kinh tế Oleksii Sobolev và Thứ trưởng Darina Marchak, sẽ thảo luận về phục hồi kinh tế, gói "thịnh vượng" trị giá 800 tỷ USD mà Mỹ dành cho Ukraine và việc trao đổi tù binh trong tương lai với Nga. Sau đó, phái đoàn đã có cuộc điện đàm chung với Tổng thống Zelensky về kết quả cuộc thảo luận và các bước tiếp theo cùng với các quan chức Mỹ.

Trưởng đoàn đàm phán Ukraine cho biết, trong các cuộc thảo luận, hai bên đã thảo luận về những cơ chế hỗ trợ dài hạn cho Ukraine và cùng nhau soạn thảo một văn bản tập trung vào quá trình phục hồi của Ukraine.

"Vòng đàm phán tiếp theo đang được chuẩn bị. Chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện các thông số an ninh, quyết định kinh tế và một số lập trường đã được thống nhất, tạo cơ sở cho các thỏa thuận tiếp theo. Mục tiêu là làm cho cuộc đàm phán ba bên tiếp theo, có sự tham gia của Mỹ và Nga, đạt hiệu quả thực chất nhất có thể", ông Umerov nói thêm.

Trong bài phát biểu tối 26/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp tiếp theo giữa Ukraine, Mỹ và Nga nhiều khả năng sẽ diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào đầu tháng 3.

"Nhiều khả năng, cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Chúng tôi dự kiến ​​cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào đầu tháng 3. Chúng ta cần hoàn tất mọi thủ tục đã đạt được cho đến nay để đảm bảo an ninh thực sự và chuẩn bị một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo và đây chính là thể thức có thể giải quyết nhiều vấn đề", Tổng thống Ukraine Zelensky nói.

