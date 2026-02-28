Mỹ tăng cường máy bay tập kết tại Ả-rập Xê-út giữa lúc căng thẳng với Iran

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng máy bay hỗ trợ quân sự, bao gồm cả máy bay tiếp nhiên liệu, tại một căn cứ không quân Ả-rập Xê-út do quân đội Mỹ sử dụng đã gia tăng trong khoảng thời gian bốn ngày của tháng 2, khi Washington tăng cường lực lượng trong khu vực giữa lúc căng thẳng với Iran.

Theo hình ảnh vệ tinh độ phân giải cao chụp ngày 21/2, có thể thấy ít nhất 43 máy bay tập kết tại Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan của Ả-rập Xê Út - nơi đóng quân của lực lượng Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Con số này tăng so với 27 máy bay có thể nhìn thấy trong ảnh chụp ngày 17/2. Đến ngày 25/2, số máy bay tập kết tại căn cứ là khoảng 38 chiếc.

Ảnh vệ tinh Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan của Ả-rập Xê Út ngày 17/2 (trái) và 21/2 (phải). (Ảnh: Reuters)

William Goodhind, một nhà phân tích hình ảnh của Contested Ground, nói với Reuters rằng trong bức ảnh ngày 21/2, có 13 máy bay Boeing KC-135 Stratotanker và sáu máy bay Boeing E-3 Sentry (AWACS).

Khi được yêu cầu bình luận, Lầu Năm Góc cho biết họ "không có gì để cung cấp". Quân đội Mỹ thường không bình luận về các động thái điều động lực lượng.

Ả-rập Xê-út, một đồng minh lâu năm của Mỹ, nói với Iran hồi tháng trước rằng nước này sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình được sử dụng cho các hành động quân sự chống lại Tehran.

Oman, quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran, cho biết hai bên đã đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hôm 26/2, mặc dù không có dấu hiệu đột phá nào có thể ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ.

Ngoại trưởng Oman - Sayyid Badr Albusaidi - thông báo, Mỹ và Iran dự định sẽ nối lại đàm phán ngay sau các cuộc tham vấn nội bộ. Các cuộc thảo luận cấp kỹ thuật dự kiến sẽ ​​diễn ra vào tuần tới tại Vienna.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/2 cho biết, Iran phải đạt được thỏa thuận trong vòng 10 đến 15 ngày, nếu không "những điều thực sự tồi tệ" sẽ xảy ra.

Việc so sánh hình ảnh vệ tinh hồi đầu tháng 2 với những hình ảnh được chụp vào tháng 1 cũng cho thấy sự gia tăng máy bay và các thiết bị quân sự khác trên khắp khu vực.

Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Iran đang sửa chữa và củng cố các địa điểm, bao gồm một địa điểm quân sự nhạy cảm được cho là đã bị Israel đánh bom vào năm 2024.