Tình báo Mỹ hoài nghi tuyên bố của Tổng thống Trump về khả năng tên lửa tầm xa của Iran

TPO - Cộng đồng tình báo Mỹ không đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng Iran sẽ sớm có tên lửa có thể tấn công Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang hôm 24/2. (Ảnh: AP)

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 24/2, Tổng thống Trump đã trình bày lý do vì sao Mỹ có thể phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, cho rằng Tehran đang “phát triển các tên lửa sẽ sớm vươn tới Mỹ”.

Tuy nhiên, theo hai nguồn tin, tình hình hiện tại không có gì thay đổi so với đánh giá năm 2025 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA). Theo đó, phải đến năm 2035, Iran mới có thể phát triển một "tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) khả thi về mặt quân sự" từ các phương tiện phóng vệ tinh (SLV) hiện có.

Ngay cả khi Trung Quốc hoặc Triều Tiên cung cấp sự hỗ trợ về công nghệ, Iran cũng có thể phải mất ít nhất 8 năm để sản xuất ra “một vũ khí thực sự đạt đến cấp độ tên lửa đạn đạo liên lục địa và có thể hoạt động được”.

Các nguồn tin mà Reuters dẫn lời cho biết, họ không nắm được bất kỳ đánh giá tình báo nào của Mỹ cho rằng Iran đang phát triển một loại tên lửa có thể sớm vươn tới lãnh thổ Mỹ, nhưng không loại trừ khả năng có một báo cáo tình báo mới mà họ chưa được tiếp cận.

“Tổng thống Trump hoàn toàn đúng khi nêu bật mối lo ngại nghiêm trọng mà Iran - một quốc gia đối đầu với Mỹ - mang lại nếu họ sở hữu tên lửa đạn đạo liên lục địa”, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với India Today được phát sóng hôm 25/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã phủ nhận việc Iran đang mở rộng khả năng tên lửa của mình.

“Chúng tôi không phát triển tên lửa tầm xa. Chúng tôi cố tình giới hạn tầm bắn dưới 2000 km,” ông nói. “Chúng tôi không muốn nó trở thành mối đe dọa toàn cầu. Chúng tôi chỉ sở hữu chúng để tự vệ”.

Iran sở hữu lực lượng tên lửa đạn đạo lớn nhất ở Trung Đông, với các tên lửa có khả năng tấn công Israel, các căn cứ của Mỹ trong khu vực và một số khu vực của châu Âu.

Nước này cũng đã phát triển cái gọi là phương tiện phóng vào không gian SLV đưa vệ tinh vào quỹ đạo, và các chuyên gia cho rằng chúng có thể được sửa đổi thành tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.