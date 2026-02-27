Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bị các nghị sĩ Quốc hội Mỹ chất vấn hơn 6 giờ đồng hồ

TPO - Trong buổi lấy lời khai với các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton khẳng định bà không hề biết về tội ác của Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell. Cuộc lấy lời khai kéo dài 2 ngày cũng sẽ có sự tham gia của cựu Tổng thống Bill Clinton.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Ảnh: AP)

“Tôi không hề biết về các hoạt động phạm tội của họ. Tôi không nhớ từng gặp Epstein”, bà Hillary Clinton nói trong tuyên bố mở đầu được bà chia sẻ trên mạng xã hội. Buổi lấy lời khai kín đã kết thúc hôm 26/2, sau hơn 6 giờ bà trả lời hàng loạt câu hỏi.

Các buổi lấy lời khai tại quê nhà Chappaqua của gia đình cựu Tổng thống Clinton - một khu dân cư yên tĩnh phía bắc TP. New York - diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa vợ chồng vị cựu tổng thống Mỹ với Ủy ban Giám sát Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Uỷ ban này đang điều tra Epstein, kẻ đã tự sát trong phòng giam tại New York năm 2019 khi đang chờ xét xử. Đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống bị buộc phải làm chứng trước Quốc hội Mỹ.

Yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm trong vụ Epstein lạm dụng các bé gái vị thành niên đã tạo nên một làn sóng gần như không thể ngăn cản tại Đồi Capitol và xa hơn nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phải nhượng bộ trước áp lực phải công bố hồ sơ vụ án Epstein. Gia đình ông Clinton chỉ đồng ý ra làm chứng sau khi đối mặt với nguy cơ bị truy tố vì tội khinh thường Quốc hội.

“Giống như mọi người tử tế khác, tôi đã vô cùng kinh hoàng trước những gì chúng ta biết về tội ác của họ”, bà Hillary Clinton nhấn mạnh.

Trước đó, bà từng nói rằng chồng bà đã bay cùng Epstein trong các chuyến đi từ thiện, nhưng bà không nhớ từng gặp Epstein. Bà cũng từng tương tác với Maxwell - bạn gái cũ và cộng sự thân cận của Epstein, tại các hội nghị do Quỹ Clinton tổ chức.

Maxwell là một nhân vật nổi tiếng trong giới thượng lưu Anh, đã tham dự đám cưới năm 2010 của cô Chelsea Clinton - con gái vợ chồng cựu Tổng thống Clinton.

Khi rời buổi lấy lời khai, bà Clinton nói với các phóng viên, rằng Maxwell đến dự đám cưới với tư cách khách mời của người khác và bà đã nói với ủy ban là bà chỉ biết Maxwell “ở mức quen biết”.

Cựu Tổng thống Clinton trở thành mục tiêu hàng đầu của đảng Cộng hòa trong cuộc đấu chính trị về việc ai phải chịu sự giám sát nhiều nhất vì mối liên hệ với Epstein. Một số bức ảnh của cựu tổng thống được đưa vào đợt công bố đầu tiên bộ hồ sơ Epstein mà Bộ Tư pháp đăng lên trang web vào cuối tháng 1 vừa qua, trong đó có nhiều ảnh ông chụp cùng những phụ nữ bị che mặt. Ông Clinton không bị cáo buộc có hành vi sai trái trong mối quan hệ với Epstein.

Công việc của bà Hillary Clinton khi còn là ngoại trưởng trong lĩnh vực chống buôn người là một lý do khiến bà bị Quốc hội yêu cầu ra làm chứng. Bà Clinton bảo vệ công việc của mình trong việc giải quyết nạn buôn người trên toàn cầu, cho rằng điều này có vai trò quan trọng nhằm giúp đỡ hàng triệu nạn nhân sống sót sau nạn buôn bán tình dục.

Cuộc điều tra của ủy ban thuộc Quốc hội Mỹ cũng tìm cách làm rõ lý do Bộ Tư pháp Mỹ dưới các chính quyền trước đây không điều tra rõ hơn những cáo buộc chống lại Epstein sau bản án năm 2008, khi ông ta nhận tội tại bang Florida vì mua dâm trẻ vị thành niên nhưng tránh được cáo buộc liên bang.

Bà Hillary Clinton cáo buộc ông James Comer - Chủ tịch Ủy ban Giám sát, điều tra một chiều, không buộc ông Trump và các quan chức đảng Cộng hòa khác chịu trách nhiệm.

Các thuyết âm mưu, nhất là trong phe cánh hữu, xoay quanh gia đình ông Clinton và mối liên hệ của họ với Epstein và Maxwell trong nhiều năm.

Bà Hillary Clinton cho biết một nghị sĩ Cộng hòa đã nêu ra hàng loạt câu hỏi về “những thuyết âm mưu bịa đặt, đê hèn” để bà phải trả lời.

Đảng Dân chủ hiện do một thế hệ chính trị gia mới dẫn dắt, đang ưu tiên tính minh bạch liên quan đến Epstein hơn là bảo vệ các cựu lãnh đạo của đảng. Tháng trước, một số nghị sĩ Dân chủ đã cùng các thành viên Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát thúc đẩy việc đưa ra cáo buộc khinh thường Quốc hội đối với gia đình Clinton.

Một số thành viên của đảng Dân chủ cũng kêu gọi ông Trump ra làm chứng trong cuộc điều tra, cho rằng việc ông Bill Clinton lấy lời khai tạo ra một tiền lệ nên được áp dụng với ông Trump.

Tuy nhiên, ông Comer cho biết ủy ban không thể lấy lời khai của ông Trump vì ông đang là tổng thống đương nhiệm.