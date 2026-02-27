Tổng giám đốc Diễn đàn Kinh tế thế giới từ chức giữa bê bối Epstein

TPO - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Børge Brende sẽ từ chức, chỉ vài tuần sau khi tổ chức này mở cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ của ông với kẻ tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Ông Børge Brende trong một dịp phát biểu tại WEF. (Ảnh: Getty)

Ông Brende từng là Ngoại trưởng Na Uy, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch WEF từ năm 2017. Ông quyết định từ chức trong tuyên bố đưa ra ngày 26/2, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các tài liệu cho thấy chính trị gia người Na Uy này đã có 3 bữa tối để bàn công việc với Epstein, liên lạc với nhà tài chính tai tiếng này qua email và tin nhắn.

“Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đã quyết định từ chức Chủ tịch và Tổng giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Khoảng thời gian 8 năm rưỡi tại đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa”, ông Brende nói. Tuyên bố không đề cập đến Epstein.

“Tôi biết ơn sự hợp tác tuyệt vời với các đồng nghiệp, đối tác và các bên liên quan, và tôi tin rằng đây là thời điểm thích hợp để Diễn đàn tiếp tục công việc quan trọng của mình mà không bị xao nhãng”, ông Brende cho biết thêm.

Ông Brende khẳng định không hề biết về quá khứ và các hoạt động phạm tội của Epstein trước khi gặp ông ta lần đầu vào năm 2018, và ông lấy làm tiếc vì đã không tìm hiểu kỹ hơn.

Trong một tuyên bố riêng, hai đồng chủ tịch WEF Andre Hoffmann và Larry Fink cho biết cuộc rà soát độc lập do cố vấn pháp lý bên ngoài thực hiện để tìm hiểu quan hệ giữa ông Brende và Epstein đã hoàn tất. Kết quả cho thấy không có vấn đề nào khác ngoài những gì đã được công bố trước đó.

Hai đồng Chủ tịch cho biết ông Alois Zwinggi sẽ đảm nhiệm vai trò Quyền Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc WEF, và Hội đồng quản trị của diễn đàn sẽ giám sát quá trình chuyển giao lãnh đạo, bao gồm việc triển khai quy trình tìm kiếm người kế nhiệm chính thức.

Quyết định từ chức của ông Brende được đưa ra sau hàng loạt tiết lộ liên quan đến Epstein, kẻ từng bị kết án năm 2008 vì hành vi môi giới mại dâm với trẻ vị thành niên. Hàng triệu tài liệu được Bộ Tư pháp Mỹ công bố đã gây chấn động giới tinh hoa kinh doanh và chính trị, thậm chí cả Hoàng gia Anh trong nhiều tuần qua.

Mối quan hệ của ông ta với danh sách dài các lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và CEO Tesla Elon Musk, đang bị chú ý hơn cả.

Số tài liệu này đã dẫn đến các cuộc điều tra hình sự chống lại cựu Hoàng tử Anh Andrew và nhiều nhân vật nổi tiếng khác.