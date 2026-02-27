Cuba liên lạc với Mỹ sau vụ ngăn chặn nhóm khủng bố

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Cuba cho biết Chính phủ Cuba đang liên lạc với các quan chức Mỹ sau vụ nổ súng trên con tàu của Mỹ trong vùng biển Cuba.

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío. (Ảnh: AP)

Thứ trưởng Carlos Fernández de Cossío khẳng định Chính phủ Cuba sẵn sàng trao đổi với các quan chức Mỹ, đề nghị Mỹ cung cấp thông tin về các nghi phạm liên quan và phương tiện mà họ đã sử dụng để tổ chức chuyến đi.

Ông Cossío cho biết Chính phủ Mỹ thể hiện sự sẵn lòng “hợp tác để làm rõ sự thật”.

Sáng 25/2, Bộ Nội vụ Cuba thông báo một chiếc tàu cao tốc đăng ký tại Florida chở 10 người Cuba có vũ trang từ Mỹ đã nổ súng vào binh lính Cuba đang làm nhiệm vụ trên vùng biển phía bắc của nước này. Lực lượng tuần tra bờ biển Cuba đáp trả, loại bỏ 4 nghi phạm và 6 đối tượng còn lại bị thương. Một quan chức Cuba cũng bị thương trong vụ việc.

Ngày 26/2, phía Mỹ cho biết ít nhất 1 công dân Mỹ đã thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Trong nhóm này, 1 người đang sống ở Mỹ bằng visa và một số người khác có thể có thẻ xanh.

Vị quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chủ sở hữu con tàu Pro Line báo cáo rằng nhân viên của ông đã đánh cắp tàu ở Florida Keys.

Chính phủ Cuba đã công bố danh sách tên của các nghi phạm, cáo buộc nhóm này lên kế hoạch xâm nhập hòn đảo và khủng bố.

Thứ trưởng Cossío cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy súng trường tấn công và súng bắn tỉa, súng lục, thiết bị nhìn đêm, lưỡi lê, quần áo ngụy trang, lương thực chiến đấu, thiết bị liên lạc “và một số lượng lớn phù hiệu của các tổ chức khủng bố phản cách mạng” trên con tàu.

“Thông tin này vẫn còn sơ bộ. Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp trong những ngày tới”, ông cho biết thêm.

Tối 25/2, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ An ninh Nội địa Mỹ và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đang điều tra vụ việc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Cuba và Mỹ đang rất căng thẳng. Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.