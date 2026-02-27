Lần đầu tiên đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

TPO - Nhà Trắng cho biết, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) tại New York vào đầu tuần tới. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, phu nhân của một nguyên thủ đương nhiệm đảm trách vai trò này.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: EPA)

“Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ tạo nên lịch sử tại Liên Hợp Quốc (LHQ), cầm búa chủ tọa khi Mỹ đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an, nhằm nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong việc thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình thế giới”, Nhà Trắng thông báo.

Mỹ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên hằng tháng của Hội đồng Bảo an trong tháng 3, và 15 quốc gia thành viên luân phiên giữ vị trí này trong 1 tháng. Thứ tự dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh tên quốc gia, Anh giữ chức chủ tịch trong tháng 2, Bahrain đảm nhiệm vào tháng 4 và Trung Quốc vào tháng 5.

Phiên họp ngày 1/3 có chủ đề “Trẻ em, Công nghệ và Giáo dục trong xung đột”, sẽ đánh dấu lần đầu tiên một đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì Hội đồng. Thông lệ xưa nay là đại sứ hoặc quan chức cấp cao của một quốc gia đảm nhiệm vai trò chủ tọa.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz dự kiến sẽ tham dự cuộc họp ngày 2/3, cùng các thành viên Hội đồng Bảo an và các đại diện quốc gia khác.

“Việc Đệ nhất phu nhân - một người luôn tận tâm và nhiệt huyết bảo vệ quyền lợi trẻ em - chủ trì ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng Bảo an của Mỹ là điều rất phù hợp. Tôi vừa là lính mũ nồi xanh vừa là nhà ngoại giao, và tôi đã tận mắt chứng kiến nên hiểu rằng hòa bình sẽ được duy trì khi trẻ em được giáo dục thay vì bị khủng bố”, ông Waltz viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích LHQ, cho rằng tổ chức này hoạt động kém hiệu quả và cần cải tổ. Mỹ đang nợ hàng tỷ đô la tiền đóng góp cho ngân sách LHQ.

“Liên Hợp Quốc không chỉ không giải quyết được những vấn đề mà họ cần phải xử lý, mà quá nhiều lần còn tạo ra thêm những vấn đề mới để chúng ta phải giải quyết”, Tổng thống Trump phát biểu tại Đại hội đồng ở New York vào tháng 9/2025.

Gần đây, ông Trump lập Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt, với mục tiêu giải quyết các xung đột toàn cầu.

“Hội đồng Hòa bình sẽ gần như giám sát Liên Hợp Quốc và đảm bảo tổ chức này vận hành đúng cách. Chúng tôi sẽ củng cố Liên Hợp Quốc. Chúng tôi sẽ đảm bảo cơ sở vật chất của họ tốt … Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ về mặt tài chính”, ông Trump phát biểu tuần trước.

Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/2, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric được hỏi rằng liệu sự tham gia của Đệ nhất phu nhân Melania Trump có phải là tín hiệu tích cực cho quan hệ Mỹ - LHQ hay không.

“Rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ coi trọng Hội đồng Bảo an và chủ đề đang được thảo luận”, ông nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ đã tích cực thúc đẩy các hoạt động vì trẻ em trong các nhiệm kỳ tổng thống của chồng mình.