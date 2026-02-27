Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Trung Quốc tuyên bố 2 tổ chức tội phạm lớn đặt ở Myanmar bị triệt phá hoàn toàn

Bình Giang

TPO - Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPC) cho biết, 2 tổ chức tội phạm lớn đặt căn cứ tại Myanmar để tổ chức các vụ lừa đảo viễn thông xuyên biên giới đã “bị triệt phá hoàn toàn”, với 16 đối tượng bị tuyên án tử hình.

lua-dao.png
Các thành viên chủ chốt của gia tộc lừa đảo họ Minh bị tuyên án tử hình vào tháng 9/2025.

Người phát ngôn của SPC cho biết, các phiên xét xử liên quan đến 2 gia tộc Minh và Bạch - trong số “4 đại gia tộc” kiểm soát các mạng lưới tội phạm ở miền bắc Myanmar - đã kết thúc.

Tổng cộng 39 đối tượng bị tuyên án tù chung thân hoặc mức án nặng hơn, trong đó 16 đối tượng bị kết án tử hình.

“Hai băng nhóm tội phạm có vũ trang xuyên biên giới này đã bị triệt phá hoàn toàn, giáng một đòn mạnh vào sự ngạo mạn của tội phạm cả trong và ngoài nước”, người phát ngôn SPC phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/2.

Ngày 29/1 và 2/2, giới chức Trung Quốc cho biết đã thi hành án tử hình các thành viên 2 băng nhóm Minh và Bạch bị kết án, trong đó có những nhân vật cấp cao.

Tại cuộc họp báo, SPC cho biết đến cuối năm 2025, các tòa án trên khắp Trung Quốc đã xét xử xong hơn 27.000 vụ án lừa đảo viễn thông liên quan đến khu vực miền bắc Myanmar. Hơn 41.000 đối tượng được hồi hương liên quan đến hoạt động tội phạm đã bị tuyên án.

Thông báo trên đánh dấu giai đoạn mới nhất trong chiến dịch truy quét quy mô lớn của Trung Quốc nhằm vào các “ổ lừa đảo” hoạt động khắp Đông Nam Á, nhất là dọc các khu vực biên giới của Myanmar và Campuchia.

Một số người tự nguyện tham gia hoạt động lừa đảo, nhưng một số công dân nước ngoài bị buôn bán và ép làm việc.

SPC cảnh báo tệ nạn lừa đảo viễn thông và trực tuyến vẫn ở mức nghiêm trọng, ngày càng có tổ chức và hoạt động xuyên biên giới.

“Tình hình tội phạm tổng thể vẫn nghiêm trọng và phức tạp, khi các loại tội phạm này ngày càng trở thành vấn nạn công cộng toàn cầu và gây ra thách thức đối với công tác quản trị an ninh công cộng trên thế giới”, SPC cho biết.

Bình Giang
CNA
#Myanmar #Lừa đảo #Gia tộc lừa đảo #Tử hình #Lừa đảo viễn thông #Lừa đảo trực tuyến #Lừa đảo qua mạng #Việc nhẹ lương cao #Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục