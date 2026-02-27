Trung Quốc tuyên bố 2 tổ chức tội phạm lớn đặt ở Myanmar bị triệt phá hoàn toàn

TPO - Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPC) cho biết, 2 tổ chức tội phạm lớn đặt căn cứ tại Myanmar để tổ chức các vụ lừa đảo viễn thông xuyên biên giới đã “bị triệt phá hoàn toàn”, với 16 đối tượng bị tuyên án tử hình.

Các thành viên chủ chốt của gia tộc lừa đảo họ Minh bị tuyên án tử hình vào tháng 9/2025.

Người phát ngôn của SPC cho biết, các phiên xét xử liên quan đến 2 gia tộc Minh và Bạch - trong số “4 đại gia tộc” kiểm soát các mạng lưới tội phạm ở miền bắc Myanmar - đã kết thúc.

Tổng cộng 39 đối tượng bị tuyên án tù chung thân hoặc mức án nặng hơn, trong đó 16 đối tượng bị kết án tử hình.

“Hai băng nhóm tội phạm có vũ trang xuyên biên giới này đã bị triệt phá hoàn toàn, giáng một đòn mạnh vào sự ngạo mạn của tội phạm cả trong và ngoài nước”, người phát ngôn SPC phát biểu tại cuộc họp báo ngày 26/2.

Ngày 29/1 và 2/2, giới chức Trung Quốc cho biết đã thi hành án tử hình các thành viên 2 băng nhóm Minh và Bạch bị kết án, trong đó có những nhân vật cấp cao.

Tại cuộc họp báo, SPC cho biết đến cuối năm 2025, các tòa án trên khắp Trung Quốc đã xét xử xong hơn 27.000 vụ án lừa đảo viễn thông liên quan đến khu vực miền bắc Myanmar. Hơn 41.000 đối tượng được hồi hương liên quan đến hoạt động tội phạm đã bị tuyên án.

Thông báo trên đánh dấu giai đoạn mới nhất trong chiến dịch truy quét quy mô lớn của Trung Quốc nhằm vào các “ổ lừa đảo” hoạt động khắp Đông Nam Á, nhất là dọc các khu vực biên giới của Myanmar và Campuchia.

Một số người tự nguyện tham gia hoạt động lừa đảo, nhưng một số công dân nước ngoài bị buôn bán và ép làm việc.

SPC cảnh báo tệ nạn lừa đảo viễn thông và trực tuyến vẫn ở mức nghiêm trọng, ngày càng có tổ chức và hoạt động xuyên biên giới.

“Tình hình tội phạm tổng thể vẫn nghiêm trọng và phức tạp, khi các loại tội phạm này ngày càng trở thành vấn nạn công cộng toàn cầu và gây ra thách thức đối với công tác quản trị an ninh công cộng trên thế giới”, SPC cho biết.