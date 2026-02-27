Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nga lên tiếng về xung đột Afghanistan - Pakistan

Minh Hạnh

TPO - Nga kêu gọi Afghanistan và Pakistan ngay lập tức dừng các cuộc tấn công xuyên biên giới và giải quyết những bất đồng bằng con đường ngoại giao. Nga là quốc gia duy nhất chính thức công nhận chính phủ Taliban của Afghanistan, đồng thời có quan hệ tốt với Pakistan.

13bde7b9c43a8086dc104a33800879e1.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Reuters)

“Các cuộc đụng độ quân sự không phải điều tốt đẹp. Vì vậy, chúng tôi hy vọng chúng sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt. Chúng tôi cũng đang theo dõi sát sao tình hình”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên ngày 27/2.

Ông Peskov xác nhận, chuyến thăm Nga của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đang được chuẩn bị, nhưng không nêu rõ ngày cụ thể. Hãng thông tấn nhà nước RIA cho biết, chuyến thăm sẽ diễn ra vào tuần tới.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bày tỏ lo ngại về sự leo thang quân sự nghiêm trọng giữa hai nước láng giềng Afghanistan và Pakistan.

"Chúng tôi kêu gọi những người bạn của chúng tôi - Afghanistan và Pakistan - từ bỏ cuộc đối đầu nguy hiểm này, và quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết mọi khác biệt thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”, bà Zakharova viết trên Telegram.

Trước đó hôm 26/2, giao tranh đã bùng phát dữ dội trở lại trên biên giới Pakistan - Afghanistan.

Afghanistan tuyên bố đang tiến hành một chiến dịch quân sự để đáp trả các cuộc không kích gần đây của Pakistan vào lãnh thổ Afghanistan.

Pakistan báo cáo rằng hơn 130 binh sĩ Afghanistan đã thiệt mạng và khoảng 80 thiết bị quân sự bị phá hủy trong chiến dịch của lực lượng vũ trang Pakistan.

Sáng 27/2, Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố kết thúc chiến dịch sau khi loại bỏ 55 binh sĩ Pakistan và chiếm giữ hai căn cứ cùng 19 đồn biên phòng.

Minh Hạnh
Tass, Reuters
