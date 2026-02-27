Nhiều quốc gia khuyến cáo công dân rời khỏi Iran, Israel

TPO - Mỹ đã cho phép các nhân viên chính phủ không thiết yếu và gia đình của họ rời khỏi Israel, khi căng thẳng Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cùng ngày, Trung Quốc và Canada khuyến cáo công dân các nước này ở Iran nên rời đi ngay lập tức.

(Ảnh: AA)

Theo The Guardian, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân nước này “nên cân nhắc rời khỏi Israel khi vẫn còn các chuyến bay thương mại”. Bộ này cũng kêu gọi người dân không nên đến Israel.

Cảnh báo của Bộ Ngoại giao còn bao gồm một thông điệp gửi đến Đại sứ Mỹ tại Israel - Mike Huckabee, kêu gọi các nhân viên đại sứ quán nếu muốn rời đi, “hãy làm điều đó ngay hôm nay”.

Ông Huckabee đã liên lạc với nhân viên đại sứ quán trong một email gửi lúc 0h04 (giờ địa phương), thúc giục họ đặt vé máy bay đến bất cứ nơi nào có thể.

Việc này “có thể dẫn đến nhu cầu cao về vé máy bay hôm nay”, ông viết. “Hãy tập trung vào việc tìm được vé đến bất kỳ nơi nào mà từ đó bạn có thể tiếp tục di chuyển đến Washington, nhưng ưu tiên hàng đầu sẽ là nhanh chóng rời khỏi Israel”.

Lời kêu gọi rút khỏi Israel được đưa ra khi Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, người trung gian chủ chốt trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, bay đến Washington trong một động thái giống như nỗ lực cuối cùng để thuyết phục chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump kiềm chế. Ông dự kiến ​​sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và lập luận rằng đã có đủ tiến triển trong các cuộc đàm phán để các bên cần phải thận trọng.

Sự gấp gáp của chuyến thăm - diễn ra chỉ vài giờ sau khi các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ kết thúc tại Geneva vào tối 26/2 - cho thấy Ngoại trưởng Oman tin rằng mình cần phải hành động nhanh chóng để đối phó với những người đang kêu gọi can thiệp quân sự.

Phó Tổng thống Mỹ Vance được cho là thành viên cấp cao nhất trong chính quyền phản đối mạnh mẽ phương án can thiệp quân sự. Và nhiệm vụ của Ngoại trưởng Oman là cố gắng thuyết phục ông, rằng một cuộc tấn công quân sự sẽ không thay đổi lập trường đàm phán cơ bản của Iran.

Cũng trong ngày 27/2, chính quyền Canada kêu gọi công dân nước này ở Iran rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt khi căng thẳng trong khu vực vẫn ở mức cao.

“Do tình hình căng thẳng, các cuộc xung đột trong khu vực có thể tái diễn mà không có hoặc chỉ có rất ít cảnh báo. Hãy rời khỏi Iran ngay bây giờ nếu bạn có thể làm như vậy một cách an toàn”, chính quyền Canada khuyến cáo. “Hãy đảm bảo các giấy tờ đi lại của bạn còn hiệu lực và dự trữ đủ đồ dùng cần thiết trong trường hợp bạn cần phải trú ẩn tại chỗ”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra khuyến cáo tương tự cho công dân nước này, nhấn mạnh: “Với tình hình hiện tại, chúng tôi nhắc nhở công dân Trung Quốc không nên đến Iran”.

Các công dân Trung Quốc đang ở Iran “nên tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, và rời đi càng sớm càng tốt”.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel, trong một thông báo đăng tải trên tài khoản WeChat chính thức, khuyến cáo công dân Trung Quốc tại Israel theo dõi sát sao diễn biến tình hình và các cảnh báo an ninh do Chính phủ Israel ban hành, đồng thời hạn chế các chuyến đi không cần thiết.

Thông báo nêu rõ: "Công dân Trung Quốc tại Israel được khuyến cáo duy trì cảnh giác cao độ, tăng cường các biện pháp an ninh và chuẩn bị ứng phó khẩn cấp, làm quen trước với các hầm trú bom và tuyến đường sơ tán an toàn trong khu vực, và đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mình”.

Đầu tuần này, Úc cho biết đã yêu cầu gia đình của các nhà ngoại giao đang công tác tại Israel và Li-băng rời đi. Đồng thời, công dân Úc ở một trong hai quốc gia này nên cân nhắc rời đi trước khi quá muộn.

Ba Lan, Thụy Điển, Ấn Độ và các nước khác cũng đã kêu gọi công dân rời khỏi Iran khi khu vực đang “nín thở” chờ đợi một sự leo thang tiềm tàng.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và phát tín hiệu về khả năng hành động quân sự để gây áp lực buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Tehran cáo buộc Washington và Israel tạo ra những cái cớ để can thiệp vào tình hình nội bộ Iran, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào, dù là hạn chế.