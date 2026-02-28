Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ nói về Iran: 'Đôi khi phải sử dụng vũ lực'

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran liên quan đến chương trình hạt nhân, cảnh báo rằng "đôi khi bạn phải sử dụng vũ lực", trong bối cảnh sự hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ trong khu vực có thể báo trước các cuộc tấn công vào Iran.

dvx7clh4gjiizleccb5ffbkvee-1.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Trump đã gia tăng áp lực ngoại giao và quân sự lên Iran trong những tuần gần đây, nhằm buộc giới cầm quyền nước này từ bỏ vũ khí hạt nhân và các hoạt động khác mà Washington cho là gây bất ổn.

Sau khi vòng đàm phán mới nhất hôm 27/2 tại Geneva kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào, sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump dường như đang cạn dần, mặc dù ông nói rằng ông chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ lực.

“Họ không thể có vũ khí hạt nhân. Và chúng tôi không hài lòng với cách họ đàm phán. Hãy xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào”, ông Trump nói với các phóng viên khi rời Nhà Trắng để đến Texas.

Khi được hỏi về khả năng sử dụng vũ lực, Tổng thống Trump nói rằng Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới. "Tôi rất muốn không phải sử dụng vũ lực, nhưng đôi khi bạn phải làm vậy”, ông nói.

Ông Trump phát biểu một ngày sau khi các cuộc đàm phán giữa các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner với các quan chức Iran tại Geneva kết thúc mà không có tin tức gì về một thỏa thuận, mặc dù Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi, người đóng vai trò trung gian hòa giải, cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển đáng kể.

Một lực lượng quân sự hùng hậu của Mỹ, bao gồm hai nhóm tàu ​​sân bay, đang hiện diện trong khu vực và chờ lệnh của Tổng thống Trump.

Trong khi thời điểm ông Trump đưa ra quyết định cuối cùng vẫn chưa rõ ràng, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Marco Rubio sẽ có cuộc đàm phán tại Israel với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 1 và 2/3. Mỹ đã tham gia chiến dịch ném bom của Israel hồi tháng 6/2025, tấn công các cơ sở hạt nhân lớn của Iran.

Tổng thống Trump cho biết, sẽ có thêm các cuộc thảo luận về Iran vào cuối ngày. Ông không nói rõ là cuộc thảo luận với ai, nhưng Oman, quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai nước, đã cử ngoại trưởng đến Washington hôm 27/2 để đàm phán về vấn đề này với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, theo một nguồn tin thân cận.

"Chúng tôi không muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và họ không cam kết điều đó”, ông Trump nói, dường như ám chỉ việc Mỹ kiên quyết yêu cầu Tehran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà tổng thống Mỹ đã nói rõ trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 24/2.

Iran phủ nhận việc đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân và muốn bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này.

Một nguồn tin được thông báo về các cuộc thảo luận nội bộ của Nhà Trắng nói với Reuters, rằng ông Trump "rất sáng suốt về tất cả các lựa chọn trước mắt”. Nguồn tin cho biết, trong nội bộ, mọi người đều nhận thức rằng việc đối đầu với Iran sẽ khó khăn hơn việc Mỹ bắt giữ lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. Và cũng có sự bi quan trong nội bộ về việc liệu các cuộc đàm phán có mang lại kết quả hay không. "Không có ai quá lạc quan về các cuộc đàm phán”, nguồn tin nói thêm.

Minh Hạnh
Reuters
#Mỹ #Iran #xung đột Mỹ - Iran #đàm phán hạt nhân #Israel

