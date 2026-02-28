Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Hé lộ chi tiết quan trọng trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky

Quỳnh Như

TPO - Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Nga và Ukraine đang tiến gần tới khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Sergiy Kyslytsya cho biết: "Các vòng đàm phán đã diễn ra cho thấy chúng ta đang ở giai đoạn mà nhóm quân sự đã hoàn thành 90% công việc. Chúng ta đã tiến đến điểm mà phần việc còn lại không thể tiếp tục nếu thiếu các quyết định mang tính chính trị".

Theo ông Kyslytsya, để hoàn tất các nội dung còn lại, có thể cần thêm một số cuộc thảo luận nữa. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận này chỉ diễn ra khi Ukraine và Nga đưa ra quyết định chính thức về lệnh ngừng bắn.

"Trong quá trình hoạt động của nhóm quân sự, tất cả các yếu tố chính của cấu trúc giám sát và xác minh các vi phạm lệnh ngừng bắn đã được thông qua", Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine lưu ý.

tt.jpg

Quan chức Ukraine nhấn mạnh, quyết định về lệnh ngừng bắn đòi hỏi một cuộc gặp giữa Ukraine, Nga và Mỹ ở cấp lãnh đạo. Chỉ khi đó, hoạt động của nhóm quân sự mới có hiệu quả.

"Tôi tin rằng vẫn còn cơ hội. Đã có một cuộc điện đàm rất tích cực và mang tính xây dựng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump, cá nhân tôi, khi có mặt trong cuộc điện đàm này, đã nghe thấy cả hai bên đều sẵn sàng, với điều kiện là phía Nga có những hành động phù hợp, để chúng ta thấy những diễn biến tích cực trong tương lai gần", ông nói thêm.

Đại diện Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, khía cạnh quan trọng nhất của các thỏa thuận mới là tính rõ ràng về mặt pháp lý. Văn bản đang được soạn thảo chung với Mỹ cần phải được Quốc hội phê duyệt.

"Chúng ta đang nói về một văn kiện, kể cả với Mỹ, cần phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Tức là, một văn kiện mà trong cả phiên bản tiếng Ukraine và tiếng Anh đều đề cập cụ thể đến một sự bảo đảm", ông nói.

Ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cuộc đàm phán sắp tới với Nga, dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 3.

Theo Axios, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump nói rằng ông muốn xung đột Nga-Ukraine kết thúc trong vòng một tháng.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Ukraine #Nga #ngừng bắn #đàm phán #Tổng thống Mỹ #Tổng thống Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục