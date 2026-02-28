Hé lộ chi tiết quan trọng trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky

TPO - Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Nga và Ukraine đang tiến gần tới khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn.

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Sergiy Kyslytsya cho biết: "Các vòng đàm phán đã diễn ra cho thấy chúng ta đang ở giai đoạn mà nhóm quân sự đã hoàn thành 90% công việc. Chúng ta đã tiến đến điểm mà phần việc còn lại không thể tiếp tục nếu thiếu các quyết định mang tính chính trị".

Theo ông Kyslytsya, để hoàn tất các nội dung còn lại, có thể cần thêm một số cuộc thảo luận nữa. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận này chỉ diễn ra khi Ukraine và Nga đưa ra quyết định chính thức về lệnh ngừng bắn.

"Trong quá trình hoạt động của nhóm quân sự, tất cả các yếu tố chính của cấu trúc giám sát và xác minh các vi phạm lệnh ngừng bắn đã được thông qua", Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine lưu ý.

Quan chức Ukraine nhấn mạnh, quyết định về lệnh ngừng bắn đòi hỏi một cuộc gặp giữa Ukraine, Nga và Mỹ ở cấp lãnh đạo. Chỉ khi đó, hoạt động của nhóm quân sự mới có hiệu quả.

"Tôi tin rằng vẫn còn cơ hội. Đã có một cuộc điện đàm rất tích cực và mang tính xây dựng giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump, cá nhân tôi, khi có mặt trong cuộc điện đàm này, đã nghe thấy cả hai bên đều sẵn sàng, với điều kiện là phía Nga có những hành động phù hợp, để chúng ta thấy những diễn biến tích cực trong tương lai gần", ông nói thêm.

Đại diện Văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, khía cạnh quan trọng nhất của các thỏa thuận mới là tính rõ ràng về mặt pháp lý. Văn bản đang được soạn thảo chung với Mỹ cần phải được Quốc hội phê duyệt.

"Chúng ta đang nói về một văn kiện, kể cả với Mỹ, cần phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Tức là, một văn kiện mà trong cả phiên bản tiếng Ukraine và tiếng Anh đều đề cập cụ thể đến một sự bảo đảm", ông nói.

Ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút. Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cuộc đàm phán sắp tới với Nga, dự kiến ​​diễn ra vào đầu tháng 3.

Theo Axios, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump nói rằng ông muốn xung đột Nga-Ukraine kết thúc trong vòng một tháng.