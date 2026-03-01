Tổng thống Mỹ Trump nói Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei ‘đã thiệt mạng’

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nói trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng, cho rằng đây là “cơ hội lớn nhất duy nhất để người dân Iran giành lại đất nước của mình.”

Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei

Nhà lãnh đạo Mỹ nói một số người ở Iran đang “tìm kiếm” quyền miễn trừ.

“Chúng tôi nghe nói rằng nhiều thành viên của IRGC (Vệ binh Cách mạng), quân đội và các lực lượng an ninh, cảnh sát khác của họ không còn muốn chiến đấu nữa và đang tìm kiếm sự miễn trừ từ phía chúng tôi”,ông Trump viết.

Phát biểu trên NBC News, ông Trump nói “chúng tôi tin đó là thông tin chính xác,” khi đề cập đến thông tin lãnh tụ tối cao của Iran đã qua đời.

Khi được hỏi ai sẽ thay thế ông Khamenei, ông Trump nói: “Tôi không biết, nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ gọi cho tôi để hỏi tôi muốn ai… Tôi chỉ hơi mỉa mai một chút khi nói vậy”.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên của ABC, ông Trump nói: “Tôi không muốn khẳng định điều gì một cách dứt khoát cho đến khi tôi thấy mọi thứ rõ ràng, nhưng chúng tôi tin là như vậy. Và nhiều lãnh đạo của họ cũng đã không còn nữa”.

Truyền thông Iran đưa tin, các cuộc tấn công hỗn hợp của Mỹ và Israel nhắm vào nhiều địa điểm trên toàn quốc, trong đó 7 tên lửa bắn trúng khu vực gần dinh tổng thống và nơi làm việc của Đại giáo chủ Ali Khamenei ở phía bắc thủ đô Tehran.

Kênh Channel 12 của Israel dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết, cung điện của ông Khamenei đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo bản tin, chưa rõ ông Khamenei có mặt ở đó vào thời điểm vụ tấn công xảy ra hay không. Kênh này cũng nói rằng tất cả lãnh đạo chủ chốt của Iran đều là mục tiêu trong cuộc tấn công ngày 28/2.

Hãng tin N12 của Israel dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel cho biết, Israel tin rằng ông Khamenei “không còn sống nữa”, sau khi Mỹ và Israel triển khai chiến dịch tấn công phối hợp.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với NBC News trong cuộc phỏng vấn sáng 28/2 rằng ông tin cả ông Khamenei và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vẫn còn sống.

“Theo như tôi biết, họ vẫn còn sống”, ông Araghchi nói để trả lời câu hỏi về tình trạng của hai nhà lãnh đạo.

“Hầu hết các quan chức đều an toàn, khỏe mạnh và còn sống. Chúng tôi có thể đã mất 1 hoặc 2 chỉ huy, nhưng đó không phải là vấn đề lớn”, ông Araghchi nhấn mạnh.

Trong khi đó, Reuters đưa tin rằng cả Bộ trưởng Quốc phòng Iran và Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo đều đã thiệt mạng.

Axios dẫn lời một quan chức Lực lượng phòng thủ Israel (IDF) cho biết: “Ba địa điểm diễn ra các cuộc họp của chính quyền Iran đã bị tấn công đồng thời, và một số nhân vật cấp cao đóng vai trò thiết yếu trong việc quản lý chiến dịch và điều hành chính quyền đã bị loại bỏ”.

Một quan chức Iran nói với Reuters rằng Đại giáo chủ Khamenei không ở thủ đô Tehran và đã được đưa đến “địa điểm an toàn”.

Liên tục bị đe doạ

Ông Khamenei, 86 tuổi, trở thành lãnh đạo tối cao của Iran từ năm 1989, kế nhiệm người sáng lập của Cộng hòa Hồi giáo Ruhollah Khomeini - nhân vật có sức lôi cuốn đã dẫn dắt Cách mạng Iran năm 1979 để lật đổ đồng minh của Mỹ là Vua (Shah) Mohammad Reza Pahlavi.

Ông Khamenei nắm quyền lực tối cao đối với tất cả các nhánh của chính phủ, quân đội và hệ thống tư pháp, đồng thời cũng là lãnh tụ tinh thần của đất nước.

Trong thời gian cầm quyền, ông Khamenei luôn giữ lập trường đối đầu với phương Tây. Ông gọi Mỹ và đồng minh Israel là “kẻ thù số một” của Iran.

Yếu tố then chốt để ông Khamenei duy trì quyền lực là sự trung thành của 2 cơ quan an ninh hàng đầu Iran, gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và lực lượng bán quân sự Basij.

Quan chức Mỹ và Israel nhiều lần đe dọa nhắm ông Khamenei.

Tháng 6/2025, sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố ông Khamenei “không thể tiếp tục tồn tại”.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News đầu tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói lãnh đạo Iran nên “rất lo lắng”, khi Mỹ điều động thêm khí tài quân sự tới khu vực. Trong các phát biểu riêng biệt, ông Trump nói thay đổi chế độ ở Iran sẽ là “điều tốt nhất có thể xảy ra” và rằng “có những người” có thể tiếp quản vai trò lãnh đạo.

Khi ra lệnh tấn công Iran năm ngoái, ông Trump tuyên bố ông Khamenei sẽ là “mục tiêu dễ dàng” nếu Mỹ quyết định nhắm vào ông.

“Chúng tôi biết chính xác nơi ‘Lãnh tụ tối cao’ đang ẩn náu”. Ông ta là một mục tiêu dễ dàng, nhưng hiện vẫn an toàn ở đó. Chúng tôi sẽ không loại bỏ ông ta, ít nhất là vào lúc này”, ông Trump nói khi đó.

Lần này, ông Trump nói ngụ ý rằng mục tiêu của các cuộc không kích Iran là lật đổ chính quyền Tehran, đồng thời kêu gọi người dân Iran “nắm lấy cơ hội” để tiếp quản đất nước sau khi chiến dịch quân sự kết thúc.