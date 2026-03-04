Tổng thống Mỹ Trump đe doạ cấm vận thương mại đồng minh NATO vì từ chối hỗ trợ tấn công Iran

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đe doạ áp lệnh cấm vận thương mại toàn diện một nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vì đã từ chối cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ của họ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến cuộc tấn công Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Tây Ban Nha đã hành xử rất tệ”, ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 3/3, đồng thời cho biết ông đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent “cắt đứt mọi giao dịch” với Tây Ban Nha.

“Chúng tôi sẽ cắt toàn bộ thương mại với Tây Ban Nha. Chúng tôi không muốn dính líu gì đến Tây Ban Nha”, ông nói thêm.

Mỹ đã điều chuyển 15 máy bay, bao gồm các máy bay tiếp nhiên liệu, khỏi căn cứ quân sự Rota và Moron ở miền nam Tây Ban Nha sau khi Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ không cho phép sử dụng các căn cứ đó để tấn công Iran.

Ông Trump một lần nữa đề cập việc Tây Ban Nha từ chối đáp ứng lời kêu gọi của Mỹ về việc tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP. “Tây Ban Nha hoàn toàn không có thứ gì mà chúng tôi cần”, ông nói.

“Mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến Tây Ban Nha, tôi có quyền chấm dứt. Cấm vận - làm bất cứ điều gì tôi muốn với họ, và chúng tôi có thể sẽ làm điều đó với Tây Ban Nha”, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố.

Ông Trump công khai hỏi ý kiến ông Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer về việc cắt đứt thương mại với Tây Ban Nha.

“Thưa tổng thống, tôi nghĩ chúng ta sẽ trao đổi thêm với tổng thống về vấn đề này. Chúng tôi biết tổng thống có thể sử dụng biện pháp đó, và nếu ông cần dùng để bảo đảm an ninh quốc gia và kinh tế, chúng tôi sẽ làm”, ông Greer nói.

Ông Bessent cho biết Tòa án Tối cao đã khẳng định Tổng thống Trump có quyền áp đặt cấm vận theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), nói thêm rằng Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Thương mại sẽ bắt đầu điều tra cách thức trừng phạt Tây Ban Nha theo các luật thương mại khác.

Bình Giang
Reuters
