Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Việt Nam phản đối hành vi dùng vũ lực tấn công quốc gia có chủ quyền

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, gây thiệt hại nghiêm trọng và đe doạ tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực.

nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-pham-thu-hang.jpg
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 3/3, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến leo thang nghiêm trọng tại Trung Đông hiện nay.

Lập trường của Việt Nam đã được nêu rõ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao ngày 28/2.

“Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng. Các hành động này đã gây thiệt hại nghiêm trọng và tiếp tục đe doạ tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực, gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran, dẫn đến các hành động trả đũa trên khắp khu vực, khiến nhiều cơ sở hạ tầng của những quốc gia lân cận như Bahrain, Qatar, Iraq, Kuwait, Ả-rập Xê-út và UAE bị tấn công, trong khi giao thông hàng không trở nên tê liệt.

Bình Giang
#Iran #Mỹ tấn công Iran #Người Việt ở Trung Đông #Xung đột Mỹ - Iran #Tình hình Iran #Trung Đông #xung đột Trung Đông #Bộ Ngoại giao Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục