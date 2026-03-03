Việt Nam phản đối hành vi dùng vũ lực tấn công quốc gia có chủ quyền

TPO - Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, gây thiệt hại nghiêm trọng và đe doạ tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ như vậy trong tuyên bố đưa ra ngày 3/3, để trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các diễn biến leo thang nghiêm trọng tại Trung Đông hiện nay.

Lập trường của Việt Nam đã được nêu rõ trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao ngày 28/2.

“Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng. Các hành động này đã gây thiệt hại nghiêm trọng và tiếp tục đe doạ tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực, gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hòa bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trước đó, ngày 28/2, Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran, dẫn đến các hành động trả đũa trên khắp khu vực, khiến nhiều cơ sở hạ tầng của những quốc gia lân cận như Bahrain, Qatar, Iraq, Kuwait, Ả-rập Xê-út và UAE bị tấn công, trong khi giao thông hàng không trở nên tê liệt.