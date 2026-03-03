Trước ngày nhập ngũ, tân binh dũng cảm cùng Công an bắt trộm

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa sẽ lên đường nhập ngũ, chàng trai ở xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh đã có một “đêm không ngủ” đầy ý nghĩa khi cùng lực lượng Công an truy bắt thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, Công an xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Phạm Xuân Hùng (SN 1994, trú tại tổ dân phố Chùa, xã Yên Thế) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm 1 xe mô tô để trong gian bếp.

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Yên Thế khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát các tuyến đường, tập trung vào những khu vực giáp ranh và các điểm đối tượng có thể tẩu thoát. Thời điểm đó đã quá nửa đêm, trời lạnh và vắng người qua lại, nhưng yêu cầu truy bắt phải được thực hiện nhanh nhất để tránh đối tượng phi tang tang vật.

Lãnh đạo xã Yên Thế khen thưởng tân binh Vũ Tuấn Quyết (bên trái) và công an xã.

Biết tin vụ việc, anh Vũ Tuấn Quyết (tân binh nhập ngũ năm 2026) đã chủ động xin tham gia hỗ trợ lực lượng Công an xã. Dù chỉ còn ít ngày nữa sẽ lên đường nhập ngũ, Quyết vẫn xung phong cùng tổ công tác tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường trọng điểm, kiên trì theo dõi từng động thái khả nghi.

Đến khoảng 2 giờ 40 phút, chỉ hơn 1 giờ sau khi vụ trộm xảy ra, Quyết cùng tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Bằng sự nhanh nhạy và quyết đoán, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ Hoàng Đức Trung (SN 2000, trú tại thôn Bà Ba, xã Yên Thế), thu hồi chiếc xe máy tang vật. Chiếc xe được trả lại cho gia đình anh Hùng ngay trong đêm.

Ngày 3/3, Chủ tịch UBND xã Yên Thế đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với anh Vũ Tuấn Quyết nhằm ghi nhận tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Phần thưởng không chỉ là sự động viên tân binh trước ngày nhập ngũ mà còn là niềm tự hào của gia đình.