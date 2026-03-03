Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Trước ngày nhập ngũ, tân binh dũng cảm cùng Công an bắt trộm

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa sẽ lên đường nhập ngũ, chàng trai ở xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh đã có một “đêm không ngủ” đầy ý nghĩa khi cùng lực lượng Công an truy bắt thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, Công an xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của anh Phạm Xuân Hùng (SN 1994, trú tại tổ dân phố Chùa, xã Yên Thế) về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm 1 xe mô tô để trong gian bếp.

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Yên Thế khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát các tuyến đường, tập trung vào những khu vực giáp ranh và các điểm đối tượng có thể tẩu thoát. Thời điểm đó đã quá nửa đêm, trời lạnh và vắng người qua lại, nhưng yêu cầu truy bắt phải được thực hiện nhanh nhất để tránh đối tượng phi tang tang vật.

z7583238606724-6f67ef293017098e6eb74eedaa70c0df.jpg
Lãnh đạo xã Yên Thế khen thưởng tân binh Vũ Tuấn Quyết (bên trái) và công an xã.

Biết tin vụ việc, anh Vũ Tuấn Quyết (tân binh nhập ngũ năm 2026) đã chủ động xin tham gia hỗ trợ lực lượng Công an xã. Dù chỉ còn ít ngày nữa sẽ lên đường nhập ngũ, Quyết vẫn xung phong cùng tổ công tác tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường trọng điểm, kiên trì theo dõi từng động thái khả nghi.

Đến khoảng 2 giờ 40 phút, chỉ hơn 1 giờ sau khi vụ trộm xảy ra, Quyết cùng tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Bằng sự nhanh nhạy và quyết đoán, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế, bắt giữ Hoàng Đức Trung (SN 2000, trú tại thôn Bà Ba, xã Yên Thế), thu hồi chiếc xe máy tang vật. Chiếc xe được trả lại cho gia đình anh Hùng ngay trong đêm.

Ngày 3/3, Chủ tịch UBND xã Yên Thế đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với anh Vũ Tuấn Quyết nhằm ghi nhận tinh thần dũng cảm, ý thức trách nhiệm trong tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Phần thưởng không chỉ là sự động viên tân binh trước ngày nhập ngũ mà còn là niềm tự hào của gia đình.

Nguyễn Thắng
#Tinh thần trách nhiệm của tân binh #Hỗ trợ lực lượng công an #Truy bắt trộm xe máy #Gương sáng trong cộng đồng #Ý nghĩa của lòng dũng cảm #Chào mừng ngày nhập ngũ #Phản ánh trách nhiệm xã hội #Khám phá phẩm chất người trẻ #Vũ Tuấn Quyết #Xã Yên Thế

Xem thêm

Cùng chuyên mục