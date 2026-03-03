Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

'Thông' chốt kiểm tra rồi đâm vào CSGT, hai bị cáo cùng lĩnh mức án 5 năm tù

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải bị Tòa án xét xử về hành vi giết người sau vụ tông thương vong một chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua huyện Bình Chánh cũ, TPHCM). Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo bày tỏ sự ăn năn và mong giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 3/3, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt hai bị cáo Kiên Đại Vĩ và Thạch Hồng Hải (cùng sinh năm 2003, quê Vĩnh Long) cùng mức án 5 năm tù, về tội “Giết người”.

z7582764731491-4c7033c3b5754fa0d1cef733e90433e5.jpg
Hai bị cáo tại phiên tòa ngày 3/3. Ảnh: N.H

Tại phiên tòa, cả 2 bị cáo Vĩ và Hải thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn trước hậu quả nghiêm trọng đã gây ra.

HĐXX xác định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến người đang làm nhiệm vụ. Cả 2 bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, trình độ học vấn hạn chế… là những tình tiết giảm nhẹ. Trong thời gian nghị án, HĐXX đã xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Theo cáo trạng, vụ việc xảy ra vào trưa 16/11/2020. Tổ công tác của Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TPHCM) phát hiện Vĩ điều khiển xe máy vi phạm quy định về tốc độ. Khi nhận được hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, Vĩ không chấp hành mà cố tình tăng tốc nhằm “thông chốt”. Hải ngồi phía sau xe khuyên Vĩ chạy qua chỗ CSGT để tẩu thoát vì cả hai không có giấy phép lái xe.

Khi chỉ còn cách tổ công tác khoảng 5m, Vĩ rồ ga, tăng tốc lên khoảng 70 km/giờ rồi lách sang trái. Tuy nhiên, xe máy đã va chạm mạnh vào 1 chiến sĩ CSGT khiến nạn nhân ngã văng xuống đường và bị thương nặng với tỉ lệ thương tật lên tới 36%.

Tân Châu
