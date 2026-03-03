Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

'Siêu' lừa giả mạo cán bộ Kiểm toán Nhà nước để vay tiền nhiều người

Hoàng An
TPO - Bị cáo Dương Xuân Tú (SN 1983, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) giả mạo cán bộ Kiểm toán Nhà nước để vay và chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Toà án nhân dân thành phố Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Dương Xuân Tú (sinh năm 1983, trú tại xã Đèo Gia, tỉnh Bắc Ninh) mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về nhân thân, năm 2022, bị cáo Dương Xuân Tú bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương cũ, xử phạt 10 năm tù về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cũng trong năm 2022, Tú còn bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2023, Tú tiếp tục bị Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù; đến năm 2025 bị Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt 16 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Như vậy, tổng hợp với các bản án trước, bị cáo Tú phải chấp hành hình phạt chung 30 năm tù.

screen-shot-2025-11-09-at-223042.png
Ảnh minh họa.

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội nhận được thông báo chuyển nguồn tin của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về việc qua đấu tranh, đối tượng Dương Xuân Tú khai nhận còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Theo điều tra, khoảng năm 2012, Tú nhặt được giấy Chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Tuấn Anh. Bị cáo đã bóc ảnh trong Chứng minh nhân dân này và dán ảnh chân dung của mình vào để sử dụng.

Ngày 2/11/2017, Tú mang Chứng minh nhân dân trên đến Ngân hàng ACB để mở tài khoản. Sau đó, bị cáo tự giới thiệu bản thân là Nguyễn Tuấn Anh, làm việc ở Kiểm toán Nhà nước Việt Nam khu vực 4, thuộc đơn vị Tổng Kiểm toán Nhà Nước để vay tiền của các cá nhân, rồi chiếm đoạt.

Cáo buộc thể hiện, tháng 5/2020, thông qua các quan hệ xã hội, Tú quen biết với anh Phạm Đức L. nên hỏi vay 1,4 tỷ đồng, hứa trả lại trong 2 tuần. Tuy nhiên, bị cáo chỉ trả lại anh L. 700 triệu đồng và chiếm đoạt một nửa số tiền vay để sử dụng chi tiêu, trả nợ cá nhân rồi cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Với thủ đoạn gian dối tương tự, bị cáo Tú còn chiếm đoạt của chị Nguyễn Hồng T. 1 tỷ đồng.

Hoàng An
