13 người nước ngoài đánh bạc trái phép tại tầng hầm khách sạn 5 sao ở Nha Trang

TPO - Kiểm tra tầng hầm khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), công an bắt quả tang 13 người nước ngoài đánh bạc trái phép, thu giữ 3.500USD và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 2/3, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt quả tang nhiều người nước ngoài tổ chức đánh bạc trái phép tại tầng hầm Khách sạn Sheraton trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 1/3, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra Câu lạc bộ trò chơi có thưởng GDC Lucky Club đặt tại tầng hầm một khách sạn 5 sao ở Nha Trang.

z7580107049282-88731efb32f33761c421ac7b786ac0c9.jpg
Cảnh sát phát hiện nhiều người nước ngoài đánh bạc trái phép tại tầng hầm một khách sạn 5 sao ở Nha Trang. Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 13 người nước ngoài đang có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức poker. Cảnh sát thu giữ 3.500USD cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Câu lạc bộ GDC Lucky Club do bà Hà Woang Minh Hoa (30 tuổi, ở TP.HCM) làm người đại diện theo pháp luật. Người chơi khi tham gia sẽ đổi tiền mặt tại quầy thu ngân để lấy thẻ cash-in ticker theo mệnh giá tương ứng hoặc nạp trực tiếp USD vào máy đánh bạc. Câu lạc bộ thu tiền hoa hồng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số tiền người chơi sử dụng để đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Phùng Quang
#Công an tỉnh Khánh Hòa #Khách sạn Sheraton Nha Trang #đánh bạc trái phép #người nước ngoài

