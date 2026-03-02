Truy bắt đối tượng buôn bán ma túy, một công an bị thương

TPO - Trong quá trình ngăn chặn, bắt giữ đối tượng buôn bán chất ma túy, Đại úy Hoàng Văn Hà đã bị thương. Tại bệnh viện, Đại úy Hoàng Văn Hà được chẩn đoán gãy đầu trên xương mác chân phải, đụng giập tại cổ chân trái.

Ngày 2/3, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên Đại uý Hoàng Văn Hà (Công an xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên) bị thương trong quá trình truy đuổi, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 28/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Gốc Vải (xã Yên Trạch), Tổ công tác Công an xã Yên Trạch phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tỵ (SN 1990, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phát hiện tổ công tác, đối tượng Tỵ đã điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành truy đuổi.

Sau một thời gian, đối tượng Tỵ bị Tổ công tác khống chế, bắt giữ, thu giữ 8 gói chất bột màu trắng. Đối tượng Tỵ khai nhận đó là hêrôin.

Trong quá trình ngăn chặn hành vi bỏ trốn và vật lộn bắt giữ đối tượng Tỵ, Đại úy Hoàng Văn Hà đã bị thương và được đồng đội đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hà Trọng Trung đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của Đại uý Hoàng Văn Hà và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Trạch; đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt chính sách, đảm bảo chế độ, chăm sóc sức khoẻ để Đại úy Hà sớm bình phục.