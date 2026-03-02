Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Truy bắt đối tượng buôn bán ma túy, một công an bị thương

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong quá trình ngăn chặn, bắt giữ đối tượng buôn bán chất ma túy, Đại úy Hoàng Văn Hà đã bị thương. Tại bệnh viện, Đại úy Hoàng Văn Hà được chẩn đoán gãy đầu trên xương mác chân phải, đụng giập tại cổ chân trái.

Ngày 2/3, Đại tá Hà Trọng Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên Đại uý Hoàng Văn Hà (Công an xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên) bị thương trong quá trình truy đuổi, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 28/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Gốc Vải (xã Yên Trạch), Tổ công tác Công an xã Yên Trạch phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tỵ (SN 1990, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

dsc01053-1.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên thăm, động viên Đại úy Hoàng Văn Hà bị thương khi làm nhiệm vụ

Phát hiện tổ công tác, đối tượng Tỵ đã điều khiển xe mô tô bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành truy đuổi.

Sau một thời gian, đối tượng Tỵ bị Tổ công tác khống chế, bắt giữ, thu giữ 8 gói chất bột màu trắng. Đối tượng Tỵ khai nhận đó là hêrôin.

Trong quá trình ngăn chặn hành vi bỏ trốn và vật lộn bắt giữ đối tượng Tỵ, Đại úy Hoàng Văn Hà đã bị thương và được đồng đội đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tại bệnh viện, Đại uý Hoàng Văn Hà được chẩn đoán gãy đầu trên xương mác chân phải, đụng giập tại cổ chân trái.

Thay mặt Ban giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Hà Trọng Trung đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của Đại uý Hoàng Văn Hà và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Yên Trạch; đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt chính sách, đảm bảo chế độ, chăm sóc sức khoẻ để Đại úy Hà sớm bình phục.

Thanh Hiếu
#Đại úy #Công an xã #Mua bán ma túy #Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục