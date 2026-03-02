Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt khẩn cấp đối tượng kẹp cổ, đánh tài xế taxi công nghệ ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Mâu thuẫn trong quá trình đón khách tại quán nhậu, Lê Hữu Phụng đã dùng tay kẹp cổ, đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt và ngực một tài xế taxi công nghệ.

Ngày 2/3, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Tân Thành đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý vụ hành hung tài xế taxi công nghệ xảy ra vào tối 26/2 trên địa bàn, gây mất an ninh trật tự khu vực

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình đón khách tại quán nhậu Bia Tháp (phường Tân Thành), Lê Hữu Phụng (SN 1991, ngụ xã Châu Pha) đã dùng tay kẹp cổ, đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt và ngực anh L.V.N (SN 1997, ngụ phường Tân Thành, tài xế taxi công nghệ).

1000004212.jpg
Hình ảnh tài xế bị kẹp cổ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Thành đã nhanh chóng xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc; đồng thời vận động gia đình thuyết phục Phụng đến cơ quan công an trình diện.

Đến 1 giờ ngày 28/2, Lê Hữu Phụng đã đến Công an phường Tân Thành đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hữu Phụng để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

thi-hanh-lenh-1.jpg
Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp Lê Hữu Phụng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong quá trình tham gia các hoạt động dân sự, dịch vụ. Mọi hành vi côn đồ, gây rối trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Khi phát sinh tranh chấp, người dân cần bình tĩnh, ứng xử văn minh và liên hệ cơ quan chức năng để được giải quyết theo đúng quy định.

Nguyễn Dũng
