Tung tin thất thiệt 'bị công an đánh' để gọi người đến trụ sở quay video, hò hét

Hoàng Phúc
TPO - Lô Văn Khánh ở Thanh Hóa tung tin bịa đặt "công an đánh người ngất xỉu" để lôi kéo hàng chục người khác xông vào trụ sở công an xã, tự ý quay video, hò hét, cản trở hoạt động điều tra.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập hàng chục đối tượng có liên quan đến việc đưa thông tin sai sự thật về việc công an xã ở trên địa bàn “tra tấn, đánh người phải nhập viện”, gây hoang mang dư luận.

Theo công an, trưa 26/2, Công an xã Thanh Phong tiếp nhận tin báo của người dân về vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn xã.

1000021683.jpg
Lô Văn Khánh tại cơ quan điều tra.

Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn cá nhân từ trước. Hai nhóm thanh niên, với khoảng 35 đối tượng, đã tụ tập, mang theo hung khí, có hành vi gây rối trật tự công cộng trên tỉnh lộ 520E, đoạn qua địa phận xã Thanh Phong.

Quá trình điều tra, công an xác định Lương Văn Mạnh (SN 2008, trú thôn Làng Xằm, xã Thanh Phong) là đối tượng cầm đầu nhóm khoảng 18 thanh niên thuộc địa bàn xã Thanh Lâm (cũ). Mạnh cùng đồng bọn điều khiển xe máy, mang theo nhiều hung khí đi tìm đánh nhóm thanh niên thuộc xã Thanh Hòa (cũ), khiến một người bị thương.

1000021689.jpg
Công an triệu tập nhóm đối tượng gây rối.

Công an xã Thanh Phong đã triệu tập Mạnh cùng một số đối tượng liên quan đến trụ sở để làm rõ hành vi.

Trong số người tham gia vụ việc, Lô Văn Khánh (SN 2000, trú thôn Làng Xằm) thấy hành vi của mình vi phạm pháp luật, nhằm trốn tránh trách nhiệm nên đã bịa đặt và thông báo cho người nhà các đối tượng khác với nội dung: “Trong quá trình làm việc, Công an xã Thanh Phong đã đánh các đối tượng bị triệu tập đến ngất xỉu tại trụ sở”.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi nhận tin, người thân và một số đối tượng đã tập trung kéo đến trụ sở Công an xã Thanh Phong, sử dụng điện thoại quay video, chụp ảnh, hò hét, chửi bới, gây sức ép đối với lực lượng chức năng. Sự việc gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương và hình ảnh của lực lượng công an.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh toàn bộ nội dung vụ việc.

Chiều 27/2, trong quá trình Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Thanh Phong triệu tập một số đối tượng để làm việc, 2 đối tượng Lô Văn Bắc (SN 1988) và Lò Văn Trọng (SN 1994), cùng trú thôn Làng Xằm, bất ngờ xông vào trụ sở công an xã, tự ý quay video, hò hét, cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

1000021687.jpg
Hàng chục đối tượng liên quan vụ việc.

Đến ngày 28/2, công an tiếp tục triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan, làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng; chống người thi hành công vụ; đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác theo quy định.

Hoàng Phúc
