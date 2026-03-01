Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm số tiền, vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng

TPO - Lợi dụng lúc nhà vắng chủ, Nguyễn Huỳnh Lợi đã đột nhập, cạy mở két sắt và trộm số tài sản giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra, xử lý đối tượng Nguyễn Huỳnh Lợi (31 tuổi, quê An Giang) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, bà V.T.N. (56 tuổi, ngụ xã Vĩnh Châu, Tây Ninh) trình báo đến cơ quan chức năng địa phương về việc gia đình bị trộm mất lượng lớn tài sản vào chiều 26/2.

Theo bà N., khoảng 13h30 ngày 26/2, hai vợ chồng bà rời khỏi nhà để giải quyết công việc riêng. Khi trở về vào 16h cùng ngày thì họ bàng hoàng phát hiện nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập và lấy cắp tài sản.

Tại phòng ngủ số 2, két sắt kiên cố chứa toàn bộ tài sản tích cóp đã bị kéo ra khu vực nhà vệ sinh bên ngoài nhà chính, cửa két bị đập bung và toàn bộ tiền mặt cùng vàng bên trong không cánh mà bay.

1.jpg
Đối tượng Nguyễn Huỳnh Lợi cùng số tang vật.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định cửa nhà sau nhà nạn nhân bị cạy mở. Tại hai phòng ngủ, kẻ gian đã dùng dụng cụ cắt đứt các thanh nhôm ở góc dưới cửa sổ lùa, tạo lỗ hổng khoảng 35x55cm để lẻn vào.

Hàng rào lưới B40 cao 2m bao quanh nhà bị một tấm lưới sắt đặt nghiêng, nghi vấn do thủ phạm dàn xếp nhằm tẩu thoát ra ngoài.

Qua thống kê của bị hại, tài sản bị mất hơn 1 tỷ đồng, gồm 50 triệu đồng tiền mặt, 26 chỉ vàng loại 24K và khoảng 40 chỉ vàng các loại khác như dây chuyền, bông tai, lắc tay (loại 18K). Camera an ninh ghi nhận lúc 14h30, một thanh niên mặc áo xanh, quần sọt ngắn lảng vảng quanh khu vực hàng rào, nhưng do góc quay và khoảng cách, hình ảnh chưa đủ rõ nét để nhận dạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Huỳnh Lợi.

Khám xét và thu hồi tang vật, công an thu giữ một lượng lớn trang sức gồm 16 nhẫn, 8 vòng tay, 5 dây chuyền, 5 đôi bông tai và 2 lắc tay kim loại màu vàng.

Từ số tài sản trộm được, Lợi đã sử dụng để mua sắm cá nhân một xe máy Vario mới trị giá 48 triệu đồng và hai điện thoại Oppo trị giá 30 triệu đồng. Số tiền mặt còn lại bị thu giữ là hơn 43 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục thụ lý, hoàn thiện hồ sơ khởi tố theo quy định của pháp luật.

#Tây Ninh #trộm cắp #nghi phạm #tài sản #vàng #điện thoại #công an

