Bắt nhóm đối tượng gây rối, đâm chết người sau tiệc liên hoan

TPO - Trên đường dự tiệc liên hoan trở về, thấy 2 thanh niên có mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh niên 5 người ở Thanh Hóa đã chặn đánh, dùng dao đâm chết một nạn nhân.

Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Giết người và gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn xã Linh Sơn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Minh Hào (SN 2008); Phạm Linh Duyên (SN 2006); Lê Anh Khoa (SN 2008); Trần Văn Khởi (SN 2007) và Lê Mạnh Hải (SN 2004, cùng trú xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

5 đối tượng bị bắt giữ.

Theo công an, trưa 26/2, nhóm thanh thiếu niên trên tới xã Văn Phú và xã Linh Sơn để dự tiệc liên hoan. Khoảng 19h cùng ngày, trên đường về đến ngã ba đường vào thôn Oi (xã Linh Sơn) thì gặp L.T.H. (SN 2008) và L.V.T. (SN 2010, cùng trú xã Giao An) điều khiển 2 xe máy đi hướng ngược chiều.

Do có mâu thuẫn với L.T.H. từ trước nên Bùi Minh Hào rủ cả nhóm cùng quay lại đuổi đánh L.T.H. và L.V.T. Khi chạy đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận thôn Oi, xung quanh là rừng keo, không có nhà dân, nhóm đối tượng trên đã chặn xe đánh 2 thanh niên.

Nhóm đối tượng đã đấm, đá, dùng mũ bảo hiểm, cành keo để đánh L.T.H. và L.V.T.. Đối tượng Duyên còn dùng dao bấm mang theo đâm vào vùng ngực trái khiến L.T.H. tử vong.

Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Hoàng Phúc
