Vụ BV Bạch Mai - Việt Đức cơ sở 2: Doanh nghiệp được tạo điều kiện nhờ sự giới thiệu của ông Mai Tiến Dũng

TPO - Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cho thấy, trong 10 gói thầu xây lắp thuộc hai dự án, có doanh nghiệp được “bật đèn xanh” nhờ sự giới thiệu của cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.



Theo hồ sơ, khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, ông Mai Tiến Dũng (thời điểm đó là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, sau này là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) đã giới thiệu Công ty Thành Đạt tham gia hai dự án nói trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban YTTĐ), để xem xét, tạo điều kiện cho doanh nghiệp này.

Ông Nguyễn Huy Cương, Giám đốc Công ty Thành Đạt, sau đó đến gặp Thắng để trình bày năng lực. Tuy nhiên, qua đánh giá, Thắng nhận thấy Công ty Thành Đạt không đủ năng lực thực hiện toàn bộ khối lượng công việc. Giải pháp được đưa ra là liên danh. Thắng giới thiệu Công ty CP Vinaconex 25 do ông Trịnh Văn Thật làm Giám đốc để liên danh cùng Thành Đạt, bảo đảm điều kiện về năng lực và tiến độ.

Không dừng ở việc kết nối doanh nghiệp, ông Nguyễn Chiến Thắng còn chỉ đạo Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban) làm việc với Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, bảo đảm liên danh Thành Đạt – Vinaconex 25 đáp ứng tiêu chí và trúng thầu.

Kết quả, liên danh này trúng: Gói XDBM-02 với giá hơn 240 tỷ đồng; Gói XDVĐ-02 với giá hơn 230 tỷ đồng.

Đến ngày 31/12/2024, Ban YTTĐ đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu tổng cộng hơn 385 tỷ đồng đối với hai gói thầu này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, sau khi được tạm ứng và thanh toán, ông Trịnh Văn Thật đã chi cho Nguyễn Chiến Thắng 2 tỷ đồng.

Như Tiền Phong đã thông tin, kết luận điều tra xác định hành vi nhận hối lộ không chỉ diễn ra ở hai gói thầu nêu trên mà còn xuất hiện ở 9 gói thầu khác.

Theo đó, nếu muốn được tạo điều kiện trúng thầu và triển khai thuận lợi, các nhà thầu phải “liên hệ” lãnh đạo Bộ hoặc Ban YTTĐ. Nguyễn Chiến Thắng trực tiếp thỏa thuận mức chi 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Tổng số tiền Thắng nhận là hơn 88 tỷ đồng; trong đó, phần bị truy tố là hơn 51,7 tỷ đồng (không tính hơn 36,7 tỷ đồng nhận từ các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng).

Tháng 9/2017, sau khi Thắng nghỉ hưu, Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách, sau đó là Giám đốc Ban YTTĐ, tiếp tục duy trì cơ chế này. Tuấn bị xác định đã nhận hơn 12 tỷ đồng; phần bị truy tố là 7,7 tỷ đồng (không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng).

Nguyễn Hữu Tuấn khai sau khi nhận tiền đã đưa cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỷ đồng.



Nguyễn Chiến Thắng khai đã đưa cho bà Tiến 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD. Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận đã nhận 2,5 tỷ đồng từ Thắng và 5 tỷ đồng từ Tuấn, tổng cộng 7,5 tỷ đồng; đồng thời khai không biết nguồn gốc tiền và không có thỏa thuận chia chác.

Trong vụ án này, Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn bị đề nghị truy tố về hai tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”.

Riêng bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.