Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Ea Kar bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ

TPO - Ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến cáo buộc nhận hối lộ.

Ngày 28/2, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar, để điều tra về tội nhận hối lộ.

Về nguyên nhân và số tiền ông Tiến bị cáo buộc đã nhận, hiện phía cơ quan chức năng chưa tiết lộ.

Giai đoạn 2021-2026, ông Tiến làm Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar rồi giữ chức giám đốc đơn vị này.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar được giao quản lý, khai thác và bảo vệ hơn 16.000ha rừng, trong đó có trên 5.000ha rừng tự nhiên.

tienphong-114.jpg
Hiện trường một vụ phá rừng tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2015 - 2019, tại đơn vị này đã xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định công ty để mất hơn 303ha rừng, gần 29.000m³ gỗ bị cưa hạ, gây thiệt hại hơn 29,4 tỷ đồng.

Vụ việc bị phát giác sau khi lực lượng công an bắt quả tang 4 đối tượng khai thác gỗ trái phép vào tháng 8/2019, từ đó mở rộng điều tra các sai phạm liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Hồng Mạnh - cựu Giám đốc công ty này, cùng 8 cán bộ đã bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Huỳnh Thủy
