Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an triệu tập chủ tài khoản ‘Teo Dương’ và ‘Long Biker’s’

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông H.H.T. được xác định là chủ tài khoản mạng xã hội Facebook với tên “Teo Dương” đã được công an triệu tập, xử lý về hành vi xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng chức năng. Cùng hành vi trên, chủ tài khoản khác tên “Long Biker’s” cũng bị triệu tập.

Ngày 28/2, đại diện Công an xã Bù Đăng (tỉnh Đồng Nai) cho biết, qua công tác quản lý, theo dõi hoạt động trên trang Fanpage, Công an xã Bù Đăng phát hiện một tài khoản Facebook có tên “Teo Dương” bình luận với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Ngay sau khi phát hiện nội dung bình luận có dấu hiệu vi phạm, Công an xã Bù Đăng đã tổ chức xác minh nhanh danh tính người sử dụng tài khoản tên “Teo Dương”. Qua công tác điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định D.H.T. (SN 1982, trú Thôn Đức Thọ, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) là chủ tài khoản kể trên.

Công an xác định, D.H.T. là người trực tiếp đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm đến uy tín, danh dự của Công an xã Bù Đăng trên Fanpage “Công an xã Bù Đăng”.

1.jpg
Công an làm việc với chủ tài khoản tên "Teo Dương"

Công an xã Bù Đăng đã mời D.H.T tới trụ sở để làm rõ sự việc. Tại buổi làm việc, ông T. đã thừa nhận toàn bộ hành vi đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng Công an xã Bù Đăng.

Sau đó, ông T. đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận vi phạm khỏi trang cá nhân và Fanpage Công an xã Bù Đăng. Đồng thời đã viết thư xin lỗi gửi tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bù Đăng, bày tỏ sự hối lỗi và cam kết không tái phạm những hành vi tương tự trong tương lai.

Công an xã Bù Đăng cho biết, hành động gỡ bỏ bình luận và bày tỏ thiện chí bằng thư xin lỗi của ông T. đã được cơ quan chức năng ghi nhận, đề nghị người này không tái phạm.

Trước đó, Công an xã Tân Hưng phối hợp Công an xã Tân Lợi tiến hành mời làm việc đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín, hình ảnh lực lượng Công an, gây dư luận không tốt.

Cụ thể, Đ.H.L (SN 2004, ngụ, ấp Bù Dinh, xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai), sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Long Biker’s”, đã đăng bình luận sai sự thật dưới bài viết trên trang Facebook “Công an xã Tân Lợi” liên quan đến việc triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức cá độ đá gà.

2.jpg
Tài khoản “Long Biker’s” bình luận xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng

Nội dung bình luận mang tính xuyên tạc, bịa đặt, cho rằng lực lượng Công an làm việc không minh bạch, qua đó xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lực lượng chức năng.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đ.H.L. đã thừa nhận hành vi vi phạm, thừa nhận việc đăng tải bình luận với mục đích nói xấu, bịa đặt, vu khống lực lượng Công an trong quá trình đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội; đồng thời cam kết gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Hiện Công an xã Tân Hưng và Công an xã Tân Lợi đang tiếp tục phối hợp củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hương Chi
#Công an #Xúc phạm #Facebook #Tài khoản #Xử lý #Đồng Nai

Xem thêm

Cùng chuyên mục