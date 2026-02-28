Cuộc đối chất về khoản tiền ‘chia chác’ giữa bà Nguyễn Thị Kim Tiến và thuộc cấp

TPO - Bị can Nguyễn Chiến Thắng khai sau khi nhận tiền từ doanh nghiệp đã chi cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD, còn Nguyễn Hữu Tuấn khai đã đưa 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà Tiến chỉ thừa nhận đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng từ hai thuộc cấp này. CQĐT đã cho các bị can đối chất.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo kết luận điều tra vụ án tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cơ quan điều tra xác định tồn tại cơ chế “lại quả” 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế đối với các gói thầu xây lắp. Từ cơ chế này hình thành dòng tiền hàng chục tỷ đồng, được thu và phân bổ qua nhiều cấp quản lý.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của hồ sơ vụ án là sự chênh lệch lớn giữa lời khai của cấp dưới và lời thừa nhận của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về số tiền đã nhận.

Trong kết luận điều tra, hai dự án được chia thành 10 gói thầu xây lắp. Nếu muốn tham gia và được tạo điều kiện trúng thầu, các doanh nghiệp phải “liên hệ” với lãnh đạo Bộ Y tế hoặc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm.

Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Ban Y tế trọng điểm thời điểm đó, thỏa thuận với các nhà thầu về việc chi lại 5% giá trị tạm ứng hoặc thanh toán trước thuế. Tổng số tiền Thắng nhận từ 10 gói thầu là hơn 88,5 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan điều tra là hơn 51,7 tỷ đồng (không tính hơn 36,7 tỷ đồng từ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng).

Sau khi Thắng nghỉ hưu (9/2017), Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách, sau đó là Giám đốc Ban tiếp tục duy trì cơ chế này và nhận tổng cộng 12,17 tỷ đồng từ 3 nhà thầu; số tiền bị truy tố là 7,7 tỷ đồng (không tính 4,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp Bộ Quốc phòng).

Đối chất về khoản tiền hơn 20 tỷ đồng

Theo lời khai, Nguyễn Chiến Thắng cho biết đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng). Nguyễn Hữu Tuấn khai đã đưa thêm 5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền cấp dưới khai đã chuyển cho bà Tiến là hơn 20 tỷ đồng (tính cả 100.000 USD).

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng, gồm 2,5 tỷ đồng từ Nguyễn Chiến Thắng và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Hữu Tuấn. Bà khai không biết nguồn gốc số tiền và không có thỏa thuận chia tiền hối lộ.

Cơ quan điều tra đã tổ chức đối chất giữa bà Tiến và Nguyễn Chiến Thắng nhưng các bên vẫn giữ nguyên lời khai.

Trong vụ án này, Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn bị đề nghị truy tố về hai tội danh: “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Riêng bà Tiến bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, không bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ".