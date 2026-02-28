Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Luật sư nói về vụ đô vật tử vong trong khi thi đấu ở hội làng

Thanh Hà
TPO - Theo quan điểm của luật sư, thi đấu vật không phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi của đô vật được thực hiện bằng động tác, kỹ thuật trong thi đấu mà không nhằm động cơ, mục đích gây thương tích hay tước đoạt tính mạng nạn nhân nên không có căn cứ xử lý đô vật về tội "Cố ý gây thương tích" hoặc tội "Giết người".

dau-vat.jpg
Hình ảnh hai đô vật thi đấu được người dân chia sẻ.

Chiều 26/2, thôn Thái Lai (xã Kim Anh) tổ chức hội vật truyền thống. Trong lúc thi đấu, đô vật Nguyễn Văn T. (44 tuổi) đã bị gãy cổ, bất tỉnh. Dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, đây là vụ việc đáng tiếc và rất đau thương. Việc tổ chức đấu vật trong lễ hội truyền thống hằng năm đã được chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan cho phép. Các đô vật tham gia lễ hội đã được lựa chọn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của ban tổ chức và việc thi đấu được thực hiện trước sự chứng kiến của người dân.

Hành vi của đô vật quật ngã anh T là động tác được thực hiện trong thể thức thi đấu vật cổ truyền và không may khi đầu nạn nhân tiếp đất đã bị gập cổ dẫn đến tử vong.

Luật sư Thơm cho biết, để xác định hành vi của đô vật có dấu hiệu tội phạm hay không, cần hiểu định nghĩa tội phạm được quy định tại Điều 8 Bộ luật hình sự như sau: "Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự".

Vẫn theo luật sư, có thể thấy thi đấu vật không phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Hành vi của đô vật được thực hiện bằng động tác, kỹ thuật trong thi đấu mà không nhằm động cơ, mục đích gây thương tích hay tước đoạt tính mạng nạn nhân nên không có căn cứ xử lý đô vật về tội "Cố ý gây thương tích", quy định tại Điều 134 hoặc tội "Giết người", quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự.

Mặt khác, nếu xử lý hình sự đô vật thì toàn bộ những người liên quan, ban tổ chức sẽ phải chịu trách nhiệm đồng phạm theo Điều 17 Bộ luật Hình sự với tư cách là người tổ chức.

Thanh Hà
