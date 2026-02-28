10 cá nhân tố giác tội phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

TPO - Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 cho thấy, có 10 cá nhân là lãnh đạo, đại diện nhà thầu chính và thầu phụ đã chủ động nộp đơn tố giác hành vi nhận tiền của Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đều nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Ban YTTĐ, Bộ Y tế).

Chi tiền để được 'tạo điều kiện'

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, không bóng người. Ảnh chụp tháng 2/2026. Ảnh: Minh Đức

Theo kết luận điều tra, các đơn tố giác này có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ cơ chế chi tiền “5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế”, được xác định là diễn ra có hệ thống tại nhiều gói thầu xây lắp thuộc hai dự án nghìn tỷ.

Trong đó, ông Hoàng Quốc Huy, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hồng Hà Việt Nam có đơn tố giác (ngày 12/9/2025) Thắng gợi ý chi khoảng 5% khi thực hiện gói XDVĐ-01. Ông Huy khai đã đưa Thắng 13,89 tỷ đồng. Sau khi Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách (sau là Giám đốc) Ban YTTĐ, ông Huy khai tiếp tục đưa Tuấn 6,3 tỷ đồng.

Ông Lê Tiến Ngọc, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hancorp, có đơn tố giác (ngày 15/9/2025) và khai đã đưa Thắng 14,645 tỷ đồng liên quan gói XDVĐ-01 theo cơ chế 5%.

Ông Trịnh Văn Thật, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Vinaconex 25, tố giác Thắng gợi ý chi tiền “bồi dưỡng” dịp Tết Nguyên đán 2016 khi thực hiện gói XDBM-02 và XDVĐ-02. Số tiền đã đưa: 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Sơn, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ VFT, có đơn ngày 18/8/2025 và khai đã đưa 4,4 tỷ đồng khi tham gia liên danh VNPT – CIDTT thực hiện gói XDBM-04 và XDVĐ-04.

Ông Trần Minh Tuân, Giám đốc Công ty Furtech, tố giác bị gợi ý chi khoảng 15% giá trị tạm ứng tại gói XDBM-05, số tiền đã đưa: 2,5 tỷ đồng.

Ông Đào Vinh Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Phú Hưng, có đơn ngày 21/7/2025, đồng thời khai đã đưa 2,5 tỷ đồng (tương ứng 5% giá trị tạm ứng) khi thực hiện gói XDVĐ-05.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền các cá nhân này đưa là tiền cá nhân, không hạch toán vào chi phí doanh nghiệp.

Giảng viên cũng phải 'chi bồi dưỡng' khi tham gia gói tư vấn

Không chỉ nhà thầu chính, các nhà thầu phụ tham gia gói XDVĐ-01 cũng khai bị yêu cầu chi tiền theo tỷ lệ 5% nộp đơn tố giác gồm:

Ông Phan Ngọc Biên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long, tố cáo bị yêu cầu chi tổng 4,87 tỷ đồng (3,5 tỷ cho Thắng; 1,37 tỷ cho Tuấn).

Ông Trần Thanh Hiền, Giám đốc Công ty Hatech, khai đã đưa Thắng 4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Bá Long, Chủ tịch HĐQT Công ty An Thịnh, có đơn ngày 27/8/2025 và khai đã đưa 2,3 tỷ đồng liên quan các gói XDBM-01 và XDVĐ-01.

Ông Lê Thiết Trung, Giảng viên Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, có đơn ngày 13/9/2025, và khai đã đưa 200 triệu đồng “bồi dưỡng” dịp Tết 2016 khi tham gia tư vấn gói XDVĐ-01.

Tương tự nhóm trên, toàn bộ số tiền được xác định là tiền cá nhân.

Theo kết luận điều tra, hai dự án được chia thành 10 gói thầu xây lắp. Nguyễn Chiến Thắng bị xác định đã nhận hơn 88 tỷ đồng; trong đó phần bị truy tố là hơn 51,7 tỷ đồng (không tính khoản nhận từ doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng). Sau khi Thắng nghỉ hưu (9/2017), Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục duy trì cơ chế này và nhận hơn 12 tỷ đồng; phần bị truy tố là 7,7 tỷ đồng.

Việc 10 cá nhân đồng loạt nộp đơn tố giác, với lời khai phù hợp về cách thức, tỷ lệ và thời điểm chi tiền, được cơ quan điều tra đánh giá là chứng cứ quan trọng, thể hiện cơ chế chi tiền không phải hành vi cá biệt mà là “luật ngầm” vận hành trong quá trình lựa chọn và thực hiện nhiều gói thầu.