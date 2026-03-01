Truy đuổi, ngăn tàu cá nghi vi phạm IUU trên biển Tây Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lực lượng Cảnh sát biển đã kịp thời truy đuổi, kiểm tra tàu cá không chấp hành hiệu lệnh, có nguy cơ vượt sang vùng biển Malaysia khai thác trái phép. Qua kiểm tra, tàu trên có nhiều vi phạm về giấy tờ và thiết bị giám sát hành trình.

Ngày 28/2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị vừa kiểm tra, bắt giữ một tàu cá có dấu hiệu vi phạm quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển Tây Nam.

anh-1.png
Tàu cá KG 92574-TS bị cảnh sát biển 4 kiểm tra, bắt giữ.

Trước đó, vào 17h30 ngày 27/2, tại khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia, Tàu 371 thuộc Biên đội chống khai thác IUU (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) phát hiện tàu cá số hiệu KG 92574-TS có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài. Tổ công tác đã phát tín hiệu, tuyên truyền, yêu cầu tàu quay về phía Bắc khu vực giáp ranh.

Tuy nhiên, tàu cá không chấp hành, tiếp tục di chuyển theo hướng ra vùng biển nước ngoài với tốc độ không đổi. Trước tình huống trên, Tàu 371 đã tiếp cận để kiểm tra.

Với tinh thần kiên quyết không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chỉ đạo Tàu 371 truy đuổi, đồng thời liên tục tuyên truyền, yêu cầu phương tiện dừng máy. Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế, ngăn chặn kịp thời tàu cá trước khi vượt sang vùng biển Malaysia khai thác trái phép.

Qua kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Hiểm (SN 1985, trú xã Tây Yên, tỉnh An Giang) làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ liên quan đến phương tiện; trên tàu không có hải sản, hàng hóa; thiết bị giám sát hành trình (VMS) không hoạt động.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, dẫn giải tàu cá vi phạm về Phú Quốc (An Giang) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

anh-2.png
Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, lập biên bản đối với tàu cá KG 92574-TS. Ảnh: CSB

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, thời gian qua đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, với hàng chục tàu và hàng trăm cán bộ, chiến sĩ triển khai nhiệm vụ chống khai thác IUU tại vùng biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia - Thái Lan. Với tinh thần kiên quyết, kiên trì, lực lượng chức năng không để xảy ra tình trạng tàu cá vượt ranh trái phép, góp phần cùng cả hệ thống chính trị sớm gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.

Nhật Huy
