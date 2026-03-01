Cục Cảnh sát hình sự phá đường dây mua bán gan, thận tiền tỷ

TPO - Điều tra ban đầu xác định, bị can Đoàn Văn Hòa cùng nhóm đồng phạm tổ chức mua bán bộ phận cơ thể. Họ thỏa thuận với người có nhu cầu mua, giá một quả thận dao động từ 800 - 950 triệu đồng, lá gan từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng nhưng trả cho người có nhu cầu bán chỉ vài trăm triệu đồng.

Ngày 1/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can: Đoàn Văn Hòa (SN 1991, trú tại xã Sao Vàng, Thanh Hóa), Lê Văn Sơn (SN 1996, trú tại xã Liên Châu, Phú Thọ) và Nguyễn Đức Xuân (SN 1991, trú tại xã Hòa Lạc, Hà Nội) cùng về tội “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”.

Theo Viện Kiểm sát, đường dây mua bán, chiếm đoạt bộ phận cơ thể người nêu trên được phát hiện trong dịp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026…

Sau thời gian xác minh, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành triệu tập Đoàn Văn Hòa, Lê Văn Sơn và Nguyễn Đức Xuân.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lợi dụng nhu cầu cao trong việc mua, bán gan, thận để ghép cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính liên quan đến gan, thận, Đoàn Văn Hòa đã cấu kết với Nguyễn Đức Xuân, Lê Văn Sơn tổ chức môi giới nhằm hưởng lợi.

Viện Kiểm sát cho biết, để tìm kiếm và kết nối người có nhu cầu mua, bán bộ phận cơ thể người, Hòa chỉ đạo Sơn, Xuân sử dụng tài khoản Facebook đăng bài với nội dung cần người hiến gan, thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại liên hệ.

Cạnh đó, nhóm đối tượng còn sử dụng một số “đầu mối” tại địa phương, thường là những người từng bán bộ phận cơ thể để tìm kiếm người có nhu cầu bán gan, thận.

Khi có người đồng ý mua bán, Hòa trực tiếp hoặc chỉ đạo Sơn, Xuân hướng dẫn người bán hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại địa phương dưới hình thức hiến tặng bộ phận cơ thể người nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người bán có mặt tại thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù, trong đó có chỉ số tương thích HLA phục vụ việc cấy ghép.

Bị can Đoàn Văn Hòa, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đức Xuân

Mua giá thấp, bán giá cao

Theo Viện Kiểm sát, trước khi tìm kiếm người bán phù hợp, Hòa và đồng phạm yêu cầu người mua đặt cọc một khoản tiền. Khi tìm được người bán có chỉ số tương thích, Hòa đứng ra thỏa thuận giá cả, phương thức thanh toán với cả hai bên. Thông thường, giá một quả thận dao động từ 800 - 950 triệu đồng; một lá gan từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật. Các chi phí phát sinh khác như xét nghiệm, ăn ở, đi lại… sẽ do người mua chịu.

Tuy nhiên, nhóm Hòa lại thỏa thuận với người bán rất thấp (khoảng 300 - 450 triệu đồng cho quả thận; khoảng 600 - 800 triệu đồng cho người bán gan, không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, xét nghiệm trước khi cấy ghép).

Ngay trước khi tiến hành phẫu thuật cấy ghép, người mua gan, thận hoặc thân nhân của họ phải chuyển đủ số tiền như thỏa thuận vào tài khoản ngân hàng do Hòa chỉ định.

Sau đó, Hòa chuyển lại một phần tiền cho người bán theo cam kết, có trường hợp người mua chuyển trực tiếp cho người bán theo sắp xếp của các đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, Đoàn Văn Hòa giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành, thỏa thuận giá cả và hưởng phần lợi nhuận chính. Lê Văn Sơn và Nguyễn Đức Xuân là người giúp sức tích cực trong việc tìm kiếm, kết nối, hướng dẫn thủ tục và tham gia điều phối quá trình thực hiện.

Đến nay đã làm rõ việc Hòa và đồng phạm tổ chức môi giới cho nhiều cặp ghép gan, thận tại một số tỉnh, thành phố trên toàn quốc, thu lợi bất chính số tiền lớn.