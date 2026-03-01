Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Cục Cảnh sát hình sự phá đường dây mua bán gan, thận tiền tỷ

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Điều tra ban đầu xác định, bị can Đoàn Văn Hòa cùng nhóm đồng phạm tổ chức mua bán bộ phận cơ thể. Họ thỏa thuận với người có nhu cầu mua, giá một quả thận dao động từ 800 - 950 triệu đồng, lá gan từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng nhưng trả cho người có nhu cầu bán chỉ vài trăm triệu đồng.

Ngày 1/3, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can: Đoàn Văn Hòa (SN 1991, trú tại xã Sao Vàng, Thanh Hóa), Lê Văn Sơn (SN 1996, trú tại xã Liên Châu, Phú Thọ) và Nguyễn Đức Xuân (SN 1991, trú tại xã Hòa Lạc, Hà Nội) cùng về tội “Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người”.

Theo Viện Kiểm sát, đường dây mua bán, chiếm đoạt bộ phận cơ thể người nêu trên được phát hiện trong dịp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026…

Sau thời gian xác minh, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành triệu tập Đoàn Văn Hòa, Lê Văn Sơn và Nguyễn Đức Xuân.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, lợi dụng nhu cầu cao trong việc mua, bán gan, thận để ghép cho bệnh nhân mắc bệnh mãn tính liên quan đến gan, thận, Đoàn Văn Hòa đã cấu kết với Nguyễn Đức Xuân, Lê Văn Sơn tổ chức môi giới nhằm hưởng lợi.

Viện Kiểm sát cho biết, để tìm kiếm và kết nối người có nhu cầu mua, bán bộ phận cơ thể người, Hòa chỉ đạo Sơn, Xuân sử dụng tài khoản Facebook đăng bài với nội dung cần người hiến gan, thận gấp, hậu tạ cao, kèm theo số điện thoại liên hệ.

Cạnh đó, nhóm đối tượng còn sử dụng một số “đầu mối” tại địa phương, thường là những người từng bán bộ phận cơ thể để tìm kiếm người có nhu cầu bán gan, thận.

Khi có người đồng ý mua bán, Hòa trực tiếp hoặc chỉ đạo Sơn, Xuân hướng dẫn người bán hoàn thiện các thủ tục pháp lý tại địa phương dưới hình thức hiến tặng bộ phận cơ thể người nhằm hợp thức hóa hồ sơ. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người bán có mặt tại thành phố Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra, đánh giá sức khỏe, xét nghiệm các chỉ số đặc thù, trong đó có chỉ số tương thích HLA phục vụ việc cấy ghép.

screen-shot-2026-02-28-at-232202.png
Bị can Đoàn Văn Hòa, Lê Văn Sơn, Nguyễn Đức Xuân

Mua giá thấp, bán giá cao

Theo Viện Kiểm sát, trước khi tìm kiếm người bán phù hợp, Hòa và đồng phạm yêu cầu người mua đặt cọc một khoản tiền. Khi tìm được người bán có chỉ số tương thích, Hòa đứng ra thỏa thuận giá cả, phương thức thanh toán với cả hai bên. Thông thường, giá một quả thận dao động từ 800 - 950 triệu đồng; một lá gan từ 1,2 - 1,5 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí phẫu thuật. Các chi phí phát sinh khác như xét nghiệm, ăn ở, đi lại… sẽ do người mua chịu.

Tuy nhiên, nhóm Hòa lại thỏa thuận với người bán rất thấp (khoảng 300 - 450 triệu đồng cho quả thận; khoảng 600 - 800 triệu đồng cho người bán gan, không bao gồm chi phí ăn ở, đi lại, xét nghiệm trước khi cấy ghép).

Ngay trước khi tiến hành phẫu thuật cấy ghép, người mua gan, thận hoặc thân nhân của họ phải chuyển đủ số tiền như thỏa thuận vào tài khoản ngân hàng do Hòa chỉ định.

Sau đó, Hòa chuyển lại một phần tiền cho người bán theo cam kết, có trường hợp người mua chuyển trực tiếp cho người bán theo sắp xếp của các đối tượng.

Cơ quan điều tra xác định, Đoàn Văn Hòa giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành, thỏa thuận giá cả và hưởng phần lợi nhuận chính. Lê Văn Sơn và Nguyễn Đức Xuân là người giúp sức tích cực trong việc tìm kiếm, kết nối, hướng dẫn thủ tục và tham gia điều phối quá trình thực hiện.

Đến nay đã làm rõ việc Hòa và đồng phạm tổ chức môi giới cho nhiều cặp ghép gan, thận tại một số tỉnh, thành phố trên toàn quốc, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Hoàng An
#Gan #Thận #Mua bán gan thận #Mua bán bộ phận cơ thể #Ban thận #Bán gan #Bán lá gan #Lá gan

Xem thêm

Cùng chuyên mục